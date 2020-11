Már szombaton szabadon engedhetik a Rockefeller Centernél felállított karácsonyfából kipottyant aprócska baglyot

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

2020-hoz méltó, szerencsétlen karácsonyfát sikerült szerdán felállítani Manhattan közepén, a Rockefeller Center korcsolyapályájánál. A korántsem tökéletes fa egy találó jellemzés szerint úgy néz ki, mintha magának próbálta volna levágni a haját. És ez nem vicc:

De ahogy 2020 végére elkezdtek szivárogni a jó hírek, úgy ebben a történetben is volt egy bájos csavar. A rondácska fenyőfából ugyanis kipottyant egy aprócska - valójában felnőtt, csak fajtájából adódóan kicsi - bagoly.

Kissé ki volt száradva, meg éhes is volt, de amúgy sértetlenül megúszta a kalandot. Azóta kapott elég egeret, ezért a tervek szerint akár már szombaton visszaereszthetik a természetbe. "Csak biztosak akarunk lenni benne, hogy jóllakott, mielőtt elengedjük" - nyilatkozta az állatot gondozásba vevő Ravensbeard Wildlife Center igazgatója, Ellen Kalish a Daily Freemannek. "Kicsit soványka volt, amikor beérkezett. Valószínűleg már napok óta nem evett. Szóval most azon dolgozunk, hogy súlyánál legyen, és egészséges is, amikor elengedjük. (Via AP)