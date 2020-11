A fekete életekért tüntetnek Brazíliában, miután biztonsági őrök agyonvertek egy fekete férfit

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Brazília több nagyvárosában is tömegtüntetéseket tartottak szombaton, miután nyilvánosságra került egy videó arról, ahogy egy áruház biztonsági őrei agyonvernek egy fekete férfit.

Az eset Porto Alegre városában történt még csütörtökön, a Carrefour szupermarket lánc egyik üzletében, ahol az egyik dolgozó valamilyen konfliktusba került egy João Alberto Silveira Freitas nevű férfival, és hívta a biztonságiakat. Ami ezután történt, arról több felvétel is készült, ami bejárt a brazil közösségi médiát: a biztonsági őrök kivonszolják a férfit, ököllel verik a fejét és rátérdelnek. Freitas belehalt a sérüléseibe.

Az eset ráadásul a nemzeti ünnepként elismert fekete tudatosság napja előtt egy nappal történt. A videók és képek megjelenése után több brazil városban is tüntetések törtek ki, a Black Lives Matter szlogenjeinek portugál változatát skandáló tüntetők több városban is bementek a Carrefour üzletekbe, azt kiabálva, hogy ne vásároljon senki a cég üzleteiben, mert az az életébe kerülhet. Rio de Janeiroban és Brasilia városban a skandálásnál és a kasszák blokkolásánál nem mentek tovább a tüntetők, Sao Pauloban például az egyik Carrefour ablakait betörték, az áruk halmokba rakták és meg is gyújtották.

Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Az üzletlánc bejelentette, hogy mélységesen elítéli, ami Freitas-al történt és szerződést bontottak a biztonsági céggel, amelynek a gyilkosok dolgoztak. A Freitast agyonverő biztonsági őrök közül őrizetbe vették gyilkosság gyanújával.

Brazíliában is elég nagy probléma a rendszerszintű rasszizmus: a Guardian cikke szerint a fekete és "kevert" népesség az ország lakosságának 57 százalékát teszi ki, de az erőszakos bűncselekmények áldozatai között 74 százalék az arányuk, azoknak pedig, akiket rendőrök ölnek meg, 79 százaléka fekete.