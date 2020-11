Kinyitod az ajtót a párodnak, de nem véded meg a mellráktól?

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Kedves Férfiak!

Kinyitjátok az ajtót a párotok előtt? Tartjátok az esernyőt, hogy ne az ő keze fáradjon el? Kicserélitek a villanykörtét, és kinyitjátok az uborkásüveget? Elviszitek a kocsit szervizbe, és leveszitek a pókot a sarokból, miközben a párotok oda se mer nézni?



Még ha ezekre a kérdésekre a feminizmus szellemében az is a válaszotok, hogy „nem, a csajom egy független, erős nő, ő is meg tudja oldani”, egy valamiben biztosan a segítségére lehettek, ami akár az életüket is megmentheti, ti pedig biztosan hősökké váltok a szemükben.

Hogy mi az?

Nem más, mint minden hónapban emlékeztetni a párotokat az önvizsgálatra (amiben te is segíthetsz), hiszen ez hozzájárulhat a mellrák korai felismeréséhez.

Hogy miért fontos ez?

Mert a világon minden 19. másodpercben diagnosztizálnak egy nőt mellrákkal. A magyar nők 7-10 százalékát érinti, így ez a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés Magyarországon. Az Eurostat 2016-os felmérése szerint az unióban a mellrák és a prosztatarák volt a legelterjedtebb rákfajta, és sajnos Magyarországon halnak bele a legtöbben mellrákba egész Európában.



Meg tudom menteni a párom, ha szólok neki, hogy végezze el az önvizsgálatot?



A mammográfiai, az ultrahangos és a nőgyógyászati szűrések is elengedhetetlenek, de az önvizsgálat vitathatatlanul óriási szerepet játszik a korai felismerésben. Ugyanis az időben felismert melldaganat nagyon jó eséllyel gyógyítható, a betegeknek 75 százalék esélyük van arra, hogy még 15 év múlva is egészségesek lesznek, ehhez azonban kiemelten fontos a szűrővizsgálatokon való részvétel és a rendszeres önvizsgálat.

Akkor jó, megnyugodtam.

Csakhogy a magyarok 10 százaléka még sosem hallott az önvizsgálatról, pedig az Avon kutatásában megkérdezettek 60 százaléka már találkozott ezzel a betegséggel a közvetlen környezetében is. A válaszadók 55 százaléka egyáltalán nem vagy nem rendszeresen végez önvizsgálatot. A legtöbb nő, a válaszadók 29 százaléka azért nem végez önvizsgálatot, mert elfelejti, 26 százalékuk pedig azért, mert nem tudja, hogy kell. A válaszadók 26 százaléka azért nem jár mammográfiára, mert úgy érzi, hogy nem tartozik a veszélyeztetett csoportba, 22 százalékuk azért nem, mert egyszerűen nem látja indokoltnak, 14 százalékuk a fájdalomtól, 13 százalékuk pedig a sugárzástól tart.

Oké, meggyőztél! Mit tehetek?

Hívd a számítógéphez a párodat, és töltsétek ki együtt a kvízünket, amiből nemcsak megtudhatjátok, hogy jelenleg mennyit tudtok az önvizsgálatról, de rengeteget is tanulhattok belőle, például azt, hogy hogyan kell végezni.

Mennyire vagy képben az önvizsgálattal? Milyen gyakran érdemes ultrahangos szűrővizsgálatra menni? Milyen gyakran érdemes mammográfiai vizsgálatra menni? Milyen gyakran kell végezni önvizsgálatot? Hányféle pozícióban érdemes önvizsgálatot végezni? A tükör előtt állva mit érdemes leginkább figyelni? (Több válasz is helyes!) Milyen mozdulatokat érdemes csinálni az önvizsgálat során a tükör előtt? Mit érdemes használni a zuhany alatti vizsgálathoz? A hónaljban vagy a kulcscsont körül lévő duzzanat utalhat-e mellrákra? Ha állandó fájdalmat érez a mellében, akkor kizárt, hogy az mellrák miatt van? A mell bőrének textúraváltozása utalhat-e mellrákra? A mellbimbók változása utalhat-e mellrákra? Ön úgy gondolja, eleget tesz azért, hogy időben felismerje a mellrákot? Van még mit tanulnod, de sosem késő elkezdeni! Elég tájékozott vagy, de meg is teszed a szükséges lépéseket? Kvízkészítő - a Riddle támogatásával