Nagyot fordulhat a világ, ha Antony Blinken lesz Amerika új külügyminisztere

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A Bloomberg és a New York Times is úgy értesült, hogy Joe Biden Antony Blinkent jelöli a külügyminiszteri posztra. Ezt kedden jelenthetik be, amikor az elnökjelölt megnevezi kormánya tagjait. Az 58 éves jelölt Joe Biden régi háttérembere, a mostani kampányban is ő volt a külpolitikai tanácsadója. Blinken anyja magyar, apja, akinek a második felesége is magyar, 1994 és 97 között budapesti nagykövet volt.

Mérsékeltnek tartják, akiket talán a republikánusok is elfogadnak, de azt biztosra lehet venni, hogy az amerikai külpolitika hatalmas változások előtt áll.

Európai amerikai

Az 58 éves Blinken útja a diplomáciában meglehetősen sima volt. Szülei válása után anyjával és annak új férjével Párizsba költözött, ott járt középiskolába is. Alapképzést a Harvardon kapott, majd szerzett egy jogi diplomát a Columbián. A külügyminisztériumba Bill Clinton elnöksége idején került, később Obama nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese, 2015 és 2017 között pedig külügyminiszter-helyettes volt.

Antony Blinken 2015-ben, Virginiában egy gálavacsorán. Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Blinkennek lesz elég dolga Donal Trump négy éve után. A távozó elnök rengeteg szövetséget mondott fel, amiket a Biden adminisztráció mindenképp helyreállítana, és Blinken kifejezte, hogy Iránnal is újra tárgyalásokba kezdene.

Nemzetköziségére és széles látókörére nagy szüksége van most a Trumpnak köszönhetően kissé elszigetelődött Amerikának. A brüsszeli székhelyű International Crisis Group vezetője, Robert Malley, aki gimnáziumi osztálytársa volt, azt mondta, közös iskolaéveik idején Blinken hitt az amerikai értékekben, de azt is megértette, hogyan befolyásolja az Egyesült Államok politikája a világ többi részét.

Blinken tényleg az egyik legeurópaibb amerikai külügyminiszter lenne, családja révén is ezer szálon kötődik ide, különösen Párizshoz és Magyarországhoz.

Édesanyja, Judith Pisar magyar, és gyakorlatilag az egész életét a transzatlanti kulturális kapcsolatok ápolásának szentelte. Arról, hogy milyen lehetett mellette felnőni, elég talán annyit mondani, hogy gyakorlatilag a lakásukban ért össze az avantgárd művészet amerikai és európai ága. Pisarról Philip Johnson világhírű építész úgy beszélt, hogy ő „Amerika kulturális cárnője Európában”.

Férje, Blinken mostohaapja, a híres ügyvéd Samuel Pisar szintén európai, Lengyelországban született. Nem sokon múlt, de túlélte a holokausztot, az országból Párizsban élő nagynénje mentette ki. Ausztráliai tanulmányai után a Harvardon és a Sorbonne-on is diplomát szerzett. Rengeteg híresség volt az ügyfele, köztük hollywoodi sztárok.

Samuel Pisar egyszer arról beszélt, hogy Blinken tudni akarta, mi történt vele Lengyelországban, ő pedig elmondta neki. „Azt gondolom, ez kinyitott számára egy másik dimenziót, máshogy tekintetett arra világra, és arra, hogy mi minden történhet itt meg. Amikor ma a szíriai vegyi fegyvereken aggódik, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy arra a gázra is gondoljon, ami az egész családomat elpusztította” - mondta Pisar.

Édesapja, Donald Blinken szintén a Harvardon végzett, pénzügyi befektetőként, alapkezelőként dolgozott. Támogatta Bill Clinton kampányát, ezután, 1994-ben kapta meg nagyköveti kinevezését Budapestre. Felesége, Vera ekkor gyakorlatilag hazatért, ugyanis ő itt született, a kommunizmus elől menekült kalandos úton 1949-ben édesanyjával Amerikába. A házaspár sokat tett Magyarországon a fejlődésért, a rendszerváltás utáni demokratizálódási folyamatok elősegítéséért. 2015-ben a CEU Nyílt Társadalom Archívuma (OSA) kapott tőlük nagy adományt, hálából most az ő nevüket viseli az archívum.

Evan Ryan, férje, Antony Blinken, Vera Blinken, Joe Biden és Donald Blinken egy 2017-es gálavacsorán. Fotó: Mike Coppola/AFP

Blinken tehát egészen máshogy szemléli a világot, mint Mike Pompeo vagy Donald Trump.

Helyrehozni, amit lehet

Joe Biden többször is hangsúlyozta, hogy óriási hangsúlyt kíván fekteti a külpolitikára, és vélhetően Blinkent tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy visszaállítsa az Egyesült Államok renoméját.

Az elnökjelölt azt tervezi, visszalépteti az országot a párizsi klímaegyezménybe, leállítja a kilépést a WHO-ból, és újra tető alá hozza a nukleáris megállapodást Iránnal.

Blinkent általában mérsékelt centristának tartják, de előfordult már, hogy a beavatkozást támogatta. Egyszer Bidennel is szembefordult, amikor Líbiában avatkozott be a hadsereg, Obama idején pedig azok között volt, akik azt sürgették, lépjenek közben Szíriában. Ez nem történt meg, amit ő mélységesen bánt. Akkor azt mondta, kudarcot vallottak, nem védték meg az emberek életét, és azt sem akadályozták meg, hogy emberek millióinak kelljen elhagyniuk otthonaikat. „Ez olyasvalami, amit életem végéig hordozni fogok” - mondta.

Blinken rendszeresen focizik, szeret gitározni, sőt, két saját dalát fel is töltötte Spotifyra. Környezete kivételesen jó modorú, kedves embernek tartja, aki jóval nyitottabban látja a világot, mint honfitársai és az amerikai politikusok többsége.

Érkezése nagy hatással lehet Amerika migrációs politikájára is, ami a Trump-érában meglehetősen elszabadult. Nem sokkal azután, hogy kiszivárgott, hogy ő lehet a külügyminiszter, a közösségi oldalakon elkezdett keringeni egy 2016-os videó, melyen Groverrel beszél a Szezám utcából. A téma az, hogy a gyerekek hogyan fogadják az iskolájukba érkező, távoli országokból érkező társaikat. Blinken hozzáállása a témához merőben más, mint az illegális bevándorlókat gyerekeiktől elszakító Trump adminisztrációé.

„Mindannyian tanulhatunk egymástól valamit, akkor is, ha elsőre úgy tűnik, nincs bennünk sok közös” - magyarázza a videón.