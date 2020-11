„Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem” – Orbán apját kérdeztük az állami megbízásairól

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

November első keddjén, a kora délelőtti órákban fordultunk be a gánti dolomitbánya melletti parkolóba.

A portán elmondtuk, hogy a bányacég tulajdonosával szeretnénk beszélni. Alig telt el egy perc, mire kinyílt a porta melletti ajtó: fekete pulóverben, az arcán sebészi maszkkal és a homlokára tolt szemüveggel lépett ki elénk idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja.

Már több mint három éve foglalkozunk idősebb Orbán cégének állami munkáival. Azért mentünk Gántra, hogy személyesen kérdezzük őt a megbízásairól – miután korábbi e-mailjeink és telefonhívásaink sorra megválaszolatlanok maradtak.

Orbán Viktor korábban kifejezetten kérte az édesapját, hogy ne vegyen részt állami beruházásokban. Az elmúlt években azonban cikksorozatban mutattuk be, hogy a Dolomit Kft. látványos felívelése (és évi milliárdos nyeresége) többek közt annak köszönhető, hogy a cég közpénzből finanszírozott építkezésekhez szállít építőanyagokat.

Ezzel kapcsolatban legutóbb közel százezer oldalnyi projektdokumentumot pereltünk ki, amelyek alapján már megírtuk, hogy Orbán apjának cégétől szállítottak követ az M4-es autóút építéséhez.

A teljes iratanyagot átnézve újabb állami projektekben is megtaláltuk a Dolomit Kft.-t: az M3-as autópálya építéséhez betonelemeket, a Budapest-Székesfehérvár közötti vasútfelújításhoz pedig zúzottkövet szállított a cég.



Ezekről az állami projektekről tudni biztosan, hogy részt vettek bennük az Orbán család érdekeltségei Grafika: Murányi János

"Eddig voltam udvarias"

A cikkeink megjelenése előtt minden esetben, eddig összesen tíz alkalommal e-mailen küldtünk kérdéseket az idősebb Orbán Győző többségi tulajdonában álló Dolomit Kft.-nek, valamint többször is felhívtuk telefonon a céget, de választ még sosem kaptunk. Azt szeretnénk megtudni, hogy a cég:

Mely állami projektekhez szállított építőanyagot, és ezért mennyi közpénzt kapott?

Mit szól mindehhez Orbán Viktor, aki korábban ellenezte, hogy édesapjának cége állami munkákban vegyen részt (és 2017-ben a Direkt36-nak is azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban nem változott az álláspontja)?

Ezekkel a kérdésekkel érkeztünk a gánti bányacég portájához is. Rövid várakozás után ki is lépett az ajtón idősebb Orbán Győző, de rövidre akarta zárni a beszélgetést:

„Drágáim, a következőt szeretném mondani: koronavírus járvány van, nem fogadunk senkit. Köszönöm, hogy idelátogattak, viszontlátásra” – mondta. Bár ő is, mi is maszkot viseltünk, és felvetettük neki, hogy telefonon is beszélhetünk, Orbán annyit válaszolt, hogy „semmiféleképpen”, majd becsukta maga mögött az ajtót.

Mi kifelé menet még megálltunk a cég udvarán pár percre, a porta épülete előtt, mire ismét megjelent Orbán – azért, hogy elküldjön minket. Ekkor volt lehetőségünk több kérdést is feltenni, de Orbán kijelentette, hogy nem járul hozzá, hogy felvételt készítsünk róla. (A jogszabályokra való tekintettel ezt tiszteletben tartjuk, így írásban közöljük a beszélgetés részleteit.)

- Orbán Győző (OGY): Eddig voltam udvarias. Figyeljenek, én híres vagyok arról, hogy goromba vagyok, és nem szeretnék gorombáskodni, különösen hölggyel szemben nem.

- Zöldi Blanka (ZB): Közügyekről szeretnénk kérdezni, azzal kapcsolatban, hogy...

- OGY: Nem érdekel.

- ZB: Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy nem tartja jónak, ha ön állami beruházásokban vesz részt.

- OGY: Drága... Jó idő van, gyönyörű idő van, erről beszélhetünk. Kőbányában, sajnos, ha eső van, akkor az rossz időnek számít. Ha süt a nap, akkor nekünk is jó időnk van. Viszontlátásra.

- ZB: Esetleg itt a jó időben körbenézhetünk a kőbányában?

- OGY: Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek. (...) Másik dolog, hogy ne zaklasson egy nyolcvan éves embert. Viszontlátásra.

- ZB: Nem zaklatni szeretném, hanem közügyekről kérdezni.

- OGY: Zaklat, zaklat, szó szerint zaklat. Tessék elmenni.

Eközben a bányacég egyik dolgozója oldalról videózni kezdett minket, majd Orbán is elővette a telefonját: „Ha megengedi, csak csinálok én magáról egy fotót, hogy emlékezzünk erre”, majd készített rólunk egy-egy fényképet. Mi pedig tovább kérdeztük Orbánt:

- ZB: Mikor fog válaszolni ezekre a kérdésekre?

- OGY: Ha vége lesz a járványnak.

- ZB: Akkor ez egy ígéret egy interjúra, ha vége lesz a járványnak?

- OGY: Senkinek semmiféle interjút nem adok. A cégbíróságnál be van jegyezve minden olyan adat, amelyre önöknek szükségük van, és tájékoztatni kell a közvéleményt. Ennyi.

Ezután Orbán Győző beszállt a porta előtt parkoló kocsijába. „Birtokháborításért ne kelljen már feljelentenem önöket” – szólt még ki az ablakon, majd kitolatott a bánya udvaráról.

Orbán Győző már korábban is egyértelművé tette, hogy nem fogadja szívesen az újságírók érdeklődését. 2002-ben rongálás gyanúja miatt indítottak eljárást a miniszterelnök apja ellen, miután ő földhöz vágta a Magyar Hírlap fotósának, Dezső Tamásnak a kameráját, aki fényképeket próbált készíteni a gánti bányáról. A rendőrség végül megszüntette a nyomozást arra hivatkozva, hogy „bűncselekmény nem volt megállapítható”.

Rejtve maradnak az állami munkák

Idősebb Orbán Győzőnek abban igaza van, hogy a cégbíróságon bizonyos adatok megtalálhatók a cégéről. Például az, hogy a Dolomit Kft. az elmúlt években a piac egyik legjobban teljesítő cége lett, nyereségesség tekintetében lényegében a teljes konkurenciát lekörözte. A tavalyi évet 1,8 milliárd forintos eredménnyel zárta, ezt pedig a tulajdonosok mind ki is vették osztalékként a vállalkozásból.

Arról viszont nem érhetőek el nyilvános adatok, hogy a cég bevételének mekkora része származott közpénzből finanszírozott projektekből. Az állami építkezéseken ugyanis nem fővállalkozóként, hanem általában az építőanyagok beszállítóiként vesznek részt az Orbán család cégei, így a megrendelések részletei rejtve maradnak.

A Direkt36 ezért 2017-ben közérdekű adatpert indított 6 nagy állami út- és vasútépítés részletes adataiért, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet és Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd segítségével. Három év pereskedés után 28 kartondoboznyi, közel százezer oldalnyi dokumentumot szereztünk meg.

Ezek közt szállítólevelek, az építőanyagok minőségi bizonyítványai és teljesítmény nyilatkozatait bizonyítják, hogy a Dolomit Kft. – a már korábban bemutatott állami projektek mellett – részt vett az M3-as autópálya építésében és a Budapest-Kelenföld és Székesfehérvár közötti vasútvonal felújításában is.

A Budapest-Székesfehérvár közötti vasútvonalat 2009 és 2014 között újították fel 86,8 milliárd forintból, ehhez a munkához különböző dolomit zúzalékokat szállítottak idősebb Orbán Győző cégétől.

Az M3-as autópálya Őr és Vásárosnamény közötti, 11,9 kilométeres szakasza pedig 2013 és 2014 között épült 15,5 milliárd forintból. A dokumentumok szerint ezen a szakaszon használtak a Dolomit Kft.-től származó betonelemeket, többek közt a vízelvezető árkok építéséhez.



Az építkezések fővállalkozóitól is megkérdeztük, hogy mennyi pénzért vásároltak építőanyagokat a gánti bányacégtől, de tőlük sem kaptunk választ. Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan pedig szokás szerint csak annyit közölt, hogy „a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel”.

A cikk elkészítésében közreműködött Pethő András.

A cégadatokhoz az Opten szolgáltatásait használtuk.