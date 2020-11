Egy New York-i swingerklubban csúnyán megszegték a koronavírus miatti korlátozásokat

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Pokoli szóviccel adott hírt a Guardian arról, hogy New Yorkban bezártak egy swingerklubot: „nincs többé Szex és New York.”

És most hogy mindenki lekaparta az arcát, jöhet is a lényeg, vagyis hogy Queensben a járványügyi korlátozások ellenére is többen döntöttek úgy, hogy jó ötlet elmenni egy olyan helyre, ahol vadidegen emberek tömegeivel lehet szexelni. A Caligula után elnevezett klubot a rendőrök vasárnap hajnalban záratták be azonnal, miután nyolcvan embert találtak a helyen, és kiderült, hogy úgy árultak alkoholt, hogy arra nem volt engedély. A városban a jelenleg érvényes korlátozások szerint zárt helyen nem tartózkodhatnak egyszerre 25-nél többen. A klubnak most 15 ezer dollárnyi, közel négy és fél millió forintnyi bírságot kell fizetnie.

A járvány tavaszi, első hulláma során New York durva gócpontnak számított a világban, ősszel azonban a város az Egyesült Államok többi részéhez képest szinte kifejezetten biztonságosnak tűnt, emiatt bizonyos feltételek betartása mellett meg is nyitottak szórakozóhelyeket, éttermeket és múzeumokat. Emiatt viszont ismét több fertőzést regisztráltak, így bezárták az iskolákat, és most további újabb szigorítások várhatóak.

