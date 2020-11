Szabálytalan közpénzfelhasználás miatt vizsgálódnak a volt japán kormányfő ellen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Törvénysértés miatt vizsgálat folyik Abe Sindzó volt japán kormányfő és több munkatársa ellen, mert az ügyészség azt gyanítja, hogy éveken át több gálavacsora költségeinek egy részét közpénzből finanszírozták.

A gyanú szerint 2013 és 2019 között több olyan gálavacsorát is tartottak, amelyekre a volt miniszterelnök választókörzetéből, Jamagucsiból is hívtak vendégeket, és a belépődíj nem fedezte a tényleges költségeket. A 8 millió jenre (körülbelül 23 millió forint) rúgó különbözetet a gyanú szerint a miniszterelnöki hivatal állta, ami sérti a politikai finanszírozást szabályozó jogszabályt. Az ügyben az ügyészség kihallgatta a korábbi kormányfő akkori titkárát és több támogatóját is. A volt kormányfő és titkára, illetve vagyonkezelője ellen májusban tettek feljelentést.

A kérdéses rendezvényeket két tokiói szállodában tartották, az egyik ilyen 2019-es eseményen 800 ember vett részt, a belépő pedig 5000 jenbe került, miközben ilyen szállodákban fejenként akár 11 ezer jenbe is kerülhet egy ilyen rendezvény lebonyolítása. Az ügyészség birtokában lévő számlák szerint a különbséget a miniszterelnöki hivatal fizette ki. A volt kormányfő a parlamentben tagadta, hogy irodája állta a rendezvények költségét. Hétfőn Abe irodája közleményt adott ki, amelyben részleteket nem közöltek, csak azt tudatták, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Abe Sindzó augusztus végén, egészségügyi okokra hivatkozva jelentette be lemondását – a miniszterelnök éve óta küzd vastagbélgyulladással.

