Trump kegyelmet adott az orosz kavarással vádolt egykori főtanácsadójának

Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette Michael Flynn főhadnagyot, egykori nemzetbiztonsági főtanácsadóját.

Flynn fontos támogatója volt Trumpnak a 2016-os kampány idején, és Trump a beiktatása után nemzetbiztonsági főtanácsadójának nevezte ki, ami igen fontos tisztség az amerikai kormányzatban. Flynnek azonban csak 23 nap adatott meg ebben a pozícióban - utána le kellett mondania.

Flynn azért volt kénytelen távozni a hivatalából, mert kiderült, hogy Trump megválasztása után, de még beiktatása előtt, találkozott az orosz nagykövettel, akivel az amerikai szankciók feloldásának lehetőségéről tárgyalt. Ráadásul Flynn letagadta, hogy a találkozón részt vett volna. A főhadnagy ellen eljárás indult, amely még nem fejeződött be, de most az elnöki kegyelemmel már nem is lesz ítélet ebben az ügyben.

Flynn a 2016-os kampány egyik rendezvényén. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Flynn ezzel a bibiliai idézettel reagált a kegyelemre: "Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged."