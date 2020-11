Ausztráliában közeleg a bozóttűzszezon, teljes tűzgyújtási tilalmat léptettek életbe az ország déli részén

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Ausztrália déli vidékein. A déli féltekén most kezdődik a nyár, Ausztrália délkeleti partvidékén a hétvégén brutális hőhullámra számítanak, az előrejelzések szerint helyenként a 40 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.

Adeliade-ben a hétvégén már a 40 fokot is meghaladhatja a csúcshőmérséklet. Fotó: BRENTON EDWARDS/AFP

Ez az időjárás különösen kedvez a szezonális bozóttüzeknek, melyek tavaly ilyentájt sűrű füstbe borították Ausztrália délkeleti államait.

A hőhullám a bozottüzeken túl is komoly fenyegetést jelent. A napokig tartó hőség rendkívül megterhelő az emberi szervezetre, ezért az Új-Dél-Wales-i egészségügyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, arra kérve a lakosságot, hogy készüljön elő a hőhullámra. Azt kérték, hogy lehetőleg ne tartózkodjon senki a szabadban, és mindenki fogyasszon sok folyadékot. (Via The Guardian)