Lukasenka azt mondta, az új alkotmány bevezetése után már nem ő lesz a fehérorosz elnök

"Semmiféle alkotmányt nem szabatok magamra. Az új alkotmánnyal én már nem fogok önökkel elnökként dolgozni. Nyugodjanak meg!" - ezt mondta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken a hatos számú minszki oktatókórház alkalmazottjaival tartott találkozón. Az elnök, aki augusztus 9-én nagy valószínűséggel választási csalással nyerte meg hatodszorra is a fehérorosz elnökválasztást, azt mondta, soha nem fogja megengedni, hogy az új alkotmányt felhasználva bárki "meghamisítsa, netán elcsalja a választásokat". Lukasenka egy ideje emlegeti az alkotmányozási reformot, túl sok konkrétumot eddig viszont nem árult el erről.

Lukasenka arról is beszélt, hogy szerinte azért nem kellene pártlistás alapon parlamenti választásokat tartani, ehhez pedig pártokat alapítani, mert ez megosztottságot teremtene a társadalomban, és különböző érdekcsoportok megjelenéséhez vezetne. "De ha ezt akarják, és a nép megszavazza, így lesz."

"Hogy miért? Hát azért, mert a fehérorosz népnek végig kell mennie azon az úton, amelyen végig akar menni. Jobb most, háború nélkül, de rosszabb, ha ezt a háborút ránk kényszerítik" Az elnök kijelentette azt is, hogy a fehérorosz állambiztonság (KGB) bizonyítékokat mutatott be neki arról, hogy Lengyelország beavatkozott a fehérorosz belpolitikába, és támogatást nyújtott az ellenzéknek. Fel is olvasott néhány dokumentumot, amelyekben nyugati politikusoknak a fehérorosz eseményekkel való kapcsolatáról, illetve terveiről esik szó.

A titkosszolgálatoktól kapott jelentés szerint például Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök egyebek között azt mondta, hogy "Fehéroroszország jövője alapvetően fontos Varsónak", és kijelentette azt is, hogy "Lengyelország sok konkrét lépést tett a fehérorosz forradalom támogatására". Lukasenka szavai szerint