Létrejöhet a világ első megakiadója, a Penguin felvásárolhatja a Simon & Schustert

Gigantikus könyvpiaci összefonódás van a láthatáron, miután kiderült hogy a ViacomCBS hajlandó eladni az egyik legjelentősebb amerikai könyvkiadót, a Simon & Schustert a legnagyobb amerikai könyvkiadó vállalatnak, a Penguin Random House-nak, melynek az RTL-csoportot is birtokló német Bertelsmann a tulajdonosa.

A vételár a kiszivárgott hírek szerint több mint kétmilliárd dollár lehet, és így létrejöhet a világ első megakiadója, írja a New York Times. A cikk is megjegyzi, hogy a tranzakció szinte biztos, hogy magára fogja vonni a monopolellenes szervek figyelmét is, de ha végbemehet, akkor nagyon komolyan alakíthatja a nyugati országok könyvpiacát, hiszen ezentúl még kevesebb kézben összpontosulhat majd sokkal nagyobb piaci részesedés.

Hogy ennek mekkora jelentősége lehet, azt jól mutatja a monopolszakértő Matt Stoller személyes története, aki a legutóbbi könyvének tervét kínálta fel eladásra amerikai kiadók felé, és ugyan több szerkesztő is érdeklődött, de végül kevesebb kiadó tett csak rá ajánlatot, ugyanis több érdeklődő kiadónak is ugyanaz volt a tulajdonosa, és az egy kézben lévő kiadók sokszor nem szoktak ugyanarra a kéziratra pályázni. Azaz elég egyértelmű, hogy a piaci koncentráció itt lenyomta a szerzőnek fizethető díjat és korlátozta a versenyt is.

Stoller is arról ír, hogy ha a Penguin és a Simon & Schuster összeolvad, az mind a könyvek minőségében, mind a könyvpiac sokszínűségében visszaesést hozhat, és a kezdő, még nem híres írók még nehezebben találhatnak majd maguknak kiadót. De van számos járulékos kár is, hiszen az összeolvadás kárt okozhat a könyvpiacot kiszolgáló többi szereplőnek, például a nyomdáknak is. Épp ezért szerinte ez az összeolvadási terv egyértelműen jogsértő kéne legyen az amerikai monopolellenes törvények alapján.

Persze a teljes képhez az is hozzátartozik Stoller szerint is, hogy a két óriáskiadó is egy sokkal nagyobb és erőteljesebb monopóliummal szemben próbál talpon maradni: az Amazon pár év alatt fenekestül felforgatta a könyvpiacot, és hatalmas erőfőlényre tettek szert a hagyományos szereplőkkel szemben, épp ezért a két nagykiadó összeolvadását lehet egy védekezési lépésként is olvasni a részükről. Ez amúgy visszavezet ahhoz a problémához, hogy mekkora károkat okoz a gazdaságok számára az Amazon-féle óriások térnyerése: az egyik járulékos következmény, hogy az Amazon monopóliummá válása továbbhullámzik az egész szektoron, és tovább szűkíti a piacot.

Markus Dohle, a Penguin Random House CEO-ja a kép balszélén Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

A Bertelsmann igazgatótanácsának tagja és a Penguin igazgatója, Markus Dohle a New York Timesnak arról beszélt, hogy ha végbemegy a felvásárlás, a Simon & Schuster meg fogja őrizni a szerkesztési identitását, és a kiadó versenyezhet majd könyvjogokkal a többi, Penguin alá tartozó kiadóval szemben is. Épp ezért szerinte akik arról beszélnek, hogy itt egy versenykorlátozó monopólium kiépítése zajlik, azok inkább politikai alapon nyilvánítanak véleményt, nem pedig az adatok alapján. Dohle szerint más szektorokhoz képest a könyvkiadás még mindig kifejezetten fragmentált, és ezért ő elég magabiztos abban, hogy meg fogják kapni az engedélyt a felvásárláshoz.

Ugyanakkor a könyvipar több szereplője nem értett egyet ezzel a felvetéssel: a New York Times idézte több független könyvkiadó, illetve könyvipari szereplő szavat, akik mind a felvásárlás megakadályozásában reménykedtek,

Elemzők szerint a felvásárlási szándékot már Joe Biden kormánya vizsgálhatja meg, és ők adhatják áldásukat is rá. Korábban mi is írtunk arról, hogy egy demokrata adminisztráció akár szigorúbb monopolellenes fellépést is jelenthet az Egyesült Államokban, persze az nem jelenti azt, hogy ez a konkrét összeolvadás is fennakadna a szűrőjükön.