Már el is tűnt a rejtélyes monolit a utah-i sivatagból

Szombatra el is tűnt az a rejtélyes monolit, ami napokon át lázban tartotta az internetezőket világszerte, írja a CNN. Az ezüstös, magas oszlop hétfőn bukkant fel az amerikai Utah állam sivatagos területén. Véletlenül vették észre egy helikopter fedélzetéről, melyről vadőrök éppen a kanadai vadjuhakat számolták össze.

A utah-i hatóságok vadjuhszámlálás közben bukkantak a rejtélyes fémhasábra. Fotó: HANDOUT/AFP

A csak monolitként ismertté vált, ismeretlen eredetű tárgy hamar hatalmas népszerűségre tett szert, sokan voltak, akik már egyenesen földönkívüli eredetre gyanakodtak, de persze akadtak olyanok is sokan, akik egy képzőművészeti installációt sejtettek az oszlop mögött, illetve egy 2001: Űrodüsszeia-rajongó tréfáját. Ugyan a sivatagot gondozó állami szerv szerette volna titokban tartani, hogy hol a monolit, de az internetre hamar kikerült a pontos lokáció, utána pedig sokan keresték fel az oszlopot.

Ami azonban péntek éjjel eltűnt: erről is a hatóságok számoltak be Facebookon. Mint írták, ők sem tudják, hogy ki vitte el az oszlopot, és közölték azt is, hogy a parkot felügyelő szerveknek nem volt köze az elmozdításához.