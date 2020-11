Nem volt hajlandó megmagyarázni a TV2, hogyan tarthatott élő, zenés felvételt szombaton a kijárási tilalom kezdete után, nézők jelenlétében

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Bár este 8 órától kijárási tilalom van, ezen kívül gyülekezni is tilos és egy családi ünnepen sem lehetünk 10-nél többen jelen, a műsor felvételén pedig jól látható módon nézők is jelen voltak, a TV2 szombaton mégis megtartotta a Dancing With The Stars című műsorának élőben sugárzott, zenés-táncos adását.

Amikor a Media 1 kérdéseket küldött nekik a témában, a csatorna ezekre nem volt hajlandó érdemi választ adni, hanem annyit írt vissza, hogy

„A TV2 Dancing with the Stars műsora a hatályos előírásoknak megfelelően készül.”

A Media 1 azt írja, hogy a TV2 korábban pénzért árusított jegyeket ennek a műsornak a felvételeire, de ezt a járvány miatt leállították. A médiablog szerint így elképzelhető, hogy a közönséget statiszták vagy a Paprika Studios nevű gyártó cég alkalmazottai alkották, akik így talán “munkavégzés” címén tették azt meg, ami egyébként sokszorosan tilos lenne. De egyelőre nem tudni, hogy így volt-e, mert a TV2 nem volt hajlandó érdemben válaszolni a lapnak.

Az elmúlt hetekben a Dancing With The Stars több versenyzője is - Marsi Anikó, Osvárt Andrea - elkapta a koronavírust. Azt persze nem tudni, hogy a felvételek közben-e.

A Medias 1 szerint hasonló kérdések merültek fel az RTL II-n futó Való Világ 10 élő párbajának felvétele miatt is.