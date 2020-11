Beszáll a közös ellenzéki listaállításba a Momentum is

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Facebook-posztban jelentette be Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke, hogy a párt is csatlakozik a 2022-es országgyűlési választásokra tervezett közös ellenzéki listaállításhoz. A párt elnöksége erre a Momentum küldöttgyűlésének vasárnapi szavazásán kapta meg a felhatalmazást - közölte Fekete-Győr.

„Tíz év után először nyílik valódi esély arra, hogy mi, magyarok lerázzuk magunkról a Fidesz keleties, korrupt uralmát. 2022 nem egyszerű kormányváltást, hanem valódi korszakváltást fog jelenteni, közösségünk pedig készen áll arra, hogy ennek érdekében az ellenzéki pártokkal közösen dolgozzon”



- értékelte a döntést.

Miközben az már nyáron, augusztus közepén eldőlt, hogy az ellenzék mind a 106 választókerületben közös jelöltet indít a Fidesz ellen 2022-ben, az ellenzéki pártok még nem egyeztek meg hivatalosan abban, hogy hány listát állítsanak a választáson.

Az MSZP és a DK kezdettől az egyetlen lista mellett voltak, hozzájuk csatlakozott később az LMP és a Párbeszéd, most pedig a Momentum is. Belső viták most már csak a Jobbikban maradtak, de a teljesen közös indulást ez a párt sem zárta ki.

Az ellenzéket közben a választási törvény módosítása is a közös listaállítás irányába tereli. Volner János, a saját magáról elnevezett Volner Párt vezetője módosítójának elfogadásával ugyanis most már az eddigi 27 egyéni jelölt helyett 71 választókerületi jelöltre (14 választókerület és Budapest) lenne szükség pártlista állításához.