Dühös farmerek vették ostrom alá India fővárosát

Dühös gazdák vették ostrom alá India fővárosát az új mezőgazdasági törvények miatt vasárnap.

India északi államaiban, főleg Pandzsáb és a Harijána tartományokban már hetek óta tartanak a tiltakozások a Modi-kormány új mezőgazdasági törvényei ellen. A kormány szeptember 17-én három új mezőgazdasági törvényt fogadott el, amelyek a kormány szerint „egy nemzet, egy piac”-alapon lehetőséget biztosítanak a gazdálkodók számára, és vonzzák a magánbefektetéseket az ágazatban. A gazdák jogvédő csoportjai szerint azonban az új törvények a mezőgazdaság korporációjához vezetnek, és felszámolják a minimális ártámogatási rendszert, amely biztonságos árat garantált a kormány által ellenőrzött piacokon.

Fotó: Sukhomoy Sen/NurPhoto via AFP

A tüntetések akkor kaptak igazi erőre, amikor november 26-án a két tartomány farmerei eldöntötték, hogy bevonulnak Delhibe, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a kormányra.

Vasárnap be is jelentették, hogy megkezdik a főváros őt fő belépési pontjának elfoglalását. A rendőrök azzal próbálták megakadályozni, hogy a farmerek bejussanak Delhibe, hogy betontömböket raktak ki az autópályára, de könnygázt és vízágyút is bevetettek a farmerek ellen, egyes jelentések szerint pedig több tüntetőt gumibottal is ütöttek.

Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Az ellenzék is bírálta a kormányt, amiért úgy hozták meg a törvényeket, hogy nem vették figyelembe a gazdák követeléseit, de a miniszterelnök hétfő esti beszédében kitartott amellett, hogy a nagyobb piac jó lesz a gazdáknak, és szerinte az ellenzék csak így próbálja megvásárolni a farmerek szavazatait. (Independent)