Irán szerint távirányítású fegyverrel ölték meg a legnagyobb atomfizikusukat

Irán szerint Izrael és egy száműzött ellenzéki csoport egy távvezérelt fegyverrel gyilkolta meg Mohsen Fakhrizadeh legfőbb atomfizikust pénteken, írja a BBC.

A fizikus temetésén Teheránban, Ali Shamkhani, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára jelentette be, hogy a tudóst olyan elektronikus eszközzel ölhették meg, ami nem volt a helyszínen, tehát távolról irányították és a fizikus autójába rejtették. Az iráni védelmi miniszter korábban úgy vélte, hogy Fakhrizadeh lelőtték, miközben az autójában ült.

Fotó: Iranian Defense Ministry / Hando/Anadolu Agency via AFP

Shamkhani a temetésen azt is elmondta, hogy az iráni hírszerző és biztonsági hatóságoknak tudomása volt Fakhrizadeh meggyilkolásának tervéről, sőt azt is megjósolták, hogy hol történhet a támadás. Éppen ezért meg is erősítették a fizikus védelmét, de a támadóknak így is sikerült végrehajtaniuk a merényletet.

Izrael egyelőre nem kommentálta a felhozott vádakat. Shamkhani elmondása szerint a tett helyszínén találtak arra utaló nyomokat, hogy a támadásban a száműzött, kormányellenes Mujahedeen-e-Khalq (MEK) csoport is benne lehetett.

Fakhrizadeh döntő szerepet játszott Irán nukleáris programjában a 2000-es évek elején. Izrael nem rég vádolta meg azzal, hogy továbbra is segít az atomfegyver titkos fejlesztésében.