Kemenesi: Követni és túl is teljesíteni minden járványügyi intézkedést!

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az adatok alapján nem állítható, hogy csökkenne a járvány terjedése, írja Kemenesi Gábor, a pécsi virológuscsapat tagja. Vasárnap 6819 új regisztrált fertőzöttet jelentett az operatív törzs 16311 mintavétel mellett. Vagyis a tesztek több mint 40 százaléka pozitív lett, ami rekord.

Kemenesi arra hívta fel a figyelmet, hogy utoljára, amikor hasonlóan alakult a napi mintavéteek száma, csak 15-17 százalék volt a pozitív tesztarány. Posztjában mindenkit arra kért, hogy

kövesse és teljesítse túl az összes járványügyi intézkedést. Figyelmeztetett, hogy kerülni kell a felesleges csoportosulást, és le kell rövidíteni a közösségbe járás, például a bevásárlás idejét.

Utólag a következőkkel egészítette ki a posztot: „Felmerült, hogy az újonnan bevezetett antigén gyorstesztelés eredményei bekerülhettek a statisztikába, ám a tesztek száma nem. Erre vonatkozóan nem találtam forrást, örömteli lenne mert tompítaná az adatok negatív üzenetét, bár adatközlés szempontjából aggályos lenne”.

Ebben valóban nem látunk tisztán, és eddig hiába is próbáltunk választ kapni. Legutóbb az internetes kormányinfón fel sem olvasták a tesztelési adatokkal kapcsolatos kérdéseinket. Egy héttel korábban pedig Gulyás Gergely nem adott egyértelmű választ. Szó szerint azt mondta, „jó lenne”, ha a reggelente frissített mintavételi statisztika az antigénteszteket is tartalmazná, de „eddig erre nem volt lehetőség, egyszerűen technikai okai voltak. Talán most már erre lesz lehetőség”.

Az operatív törzs jelentése szerint „a beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is”. Vagyis a szociális intézményekben és a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban kiszűrt fertőzöttek biztosan nincsenek benne. Ha viszont a mintavételek számát nem frissítik az antigéntesztekkel, hiába számoljuk ki, a tesztek hány százaléka pozitív, ami normális esetben megmutatná, mennyire van kontroll alatt a járvány.

Kemenesi szerint ez sem változtat a lényegen: „(...) a járvány még nagyon is tart, rendkívüli odafigyelés kell mindenkitől, nehéz tél vár ránk”.