A Netflixet arra kérik, jelezze a Crown részei előtt, hogy az nem egy dokumentumfilm

Helena Bonham Carter szerint a The Crown készítőinek erkölcsi felelőssége lenne tudatni a nézőkkel, hogy a sorozat fikciós dráma, nem pedig egy történelmi dokumentumfilm. A sorozatban Margit hercegnőt alakító színésznő szerint hasonlóan kellene jelezni ezt, ahogy az új évadban megjelentetnek egy egészségügyi figyelmeztetést is azon részek előtt, amelyekben Diana hercegné étkezési zavarairól esik szó.

Bonham Carter azután nyilatkozott így, hogy Oliver Dowden brit kultúrminiszter felszólította a Netflixet, jelezzék a sorozat mellett, hogy az fikció, és hogy a sorozat egyes részeire nem lehet történelmi tényként tekinteni.

„Ez egy gyönyörűen összerakott fikciós mű, így ahogy más műsoroknál, úgy ezt itt is egyértelműen kellene kommunikálnia a Netflixnek. Enélkül attól tartok, hogy azok a nézők, akik nem élték át ezeket az eseményeket, ténynek vehetik a fikciót”

– mondta Dowden a Mail on Sundaynek.

A novemberben megjelent negyedik évadban már Diana hercegné karaktere is megjelenik, emiatt az ügyben az 1997-ben elhunyt hercegné bátyja, Charles Spencer is megszólalt. Szerinte szükség lenne egy nyilatkozat kiadására is, és ő is szeretné, ha az egyes epizódok előtt feltüntetnék, hogy az abban látottak bár valós eseményeken alapulnak, de nem a valóságot mutatják be.

A Netflix egyelőre nem kommentálta a dolgot.

