Diana hercegné nyíltsága szinte puccs volt a brit monarchia ellen

2020 van, és a világ egy része még mindig megszállottan rajong Diana hercegnéért, a modern monarchiák történetének egyik legismertebb alakja több mint húsz évvel halála után is mindenhol ott van. A The Crown nemrég megjelent negyedik évadában gyakorlatilag már ő a főszereplő, közben bejelentették, hogy Diana és Károly herceg gyötrelmes kapcsolatáról új film készül Spencer címmel és Kristen Stewarttal a főszerepben, a 25 évvel ezelőtti egyszerre híres és hírhedt BBC-interjút pedig kivizsgálják, mert felmerült a gyanú, hogy Diana erősen etikátlan újságírói módszerek hatására ült a kamera elé beszélni. Ja és mindezt meglovagolva a Rowing Blazers gyorsan piacra dobott pár olyan pulóvert, amilyet a hercegné viselt a nyolcvanas években. Köztük a sok szempontból ikonikusnak mondható fekete bárányos pulóvert is.

A Crown negyedik évada egy kicsit felületesen, de egész érthetően mutatja be, mi lehetett a gond Károly herceg és Diana kapcsolatával, még ha egy része csak találgatás is. Azt viszont kevésbé fejtették ki, mégis miért lett annyira népszerű, hogy halála után közel negyed évszázaddal is mindenki ugyanarra az egy emberre gondol, ha meghallja a Diana nevet, hogy az Instagram tele van a vele vagy épp stílusával foglalkozó oldalakkal, a képek alatt pedig rajongó és sajnálkozó emberekkel, illetve olyan kommentekkel például az esküvői fotói alatt, hogy az egy végtelenül szomorú kép, mert Diana aznap lépett be élete sötét szakaszába.



Abban semmi különös nem volt, hogy a brit média foglalkozott azokkal a nőkkel, akik Károly herceg körül tűntek fel, hisz ő a trónörökös, nyilván érdekes volt az is, hogy egyikőjüket végre eljegyezte. Diana egy idő után viszont érdekesebb lett, mint Károly vagy maga a királynő, az évtizedekkel korábban sokszor botrányhősnőnek nevezhető Margit hercegnőről nem is beszélve, mert őt akkor a legtöbben már el is felejtették. Diana népszerűsége pedig egyre csak nőtt, és nem sokkal halála előtt csúcsosodott ki, először az 1995-ös BBC-interjúnak, majd annak köszönhetően, hogy 1996-ban Károllyal elváltak.

Puccs

A Netflix sorozatának eddigi évadaiban is feltűnő volt, hogy a karaktereket nézve nehéz eldönteni, hogy azokat sajnálnunk vagy épp gyűlölnünk kellene, és ez szerencsére nem változott Diana esetében sem, akit egyszerre sikerült bemutatni a rajongók és a királyi család oldaláról is. Lehet sajnálni őt, amiért beragadt egy nem működő házasságba, azzal együtt pedig egy ridegnek és kirekesztőnek tűnő családba, miközben minden megmozdulásával foglalkozott a média, és lehet őt kissé neurotikusnak meg nárcisztikusnak is látni, olyasvalakinek, aki a következő lépésével akár tönkre is teheti a gondosan felépített brit monarchiát.

Diana hercegné 1996-ban Fotó: GERRY PENNY/AFP

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg 1947-es esküvője tömegeket érdekelt az Egyesült Királyságban, Károly és Diana 1981-es esküvőjét viszont már a tévé is közvetítette, világszerte közel 750 millió ember nézte, ahogy hercegné lesz egy fiatal óvónőből. Ezzel pedig el is érkeztünk oda, miért volt olyan könnyű rajongani érte. Mert bármennyire is befolyásos és nemesi családból származott, egy londoni lakásban lakott a barátnőivel, hétköznapi munkája volt, emiatt a halandó emberek könnyebben tudtak vele azonosulni, közelebb érezték magukhoz, mint a királyi család bármely tagját. Pláne akkor, amikor kiderült, hogy Károllyal nem működik a házasságuk, hogy mindketten tartottak szeretőt, és hogy Diana évekig bulimiás volt, amivel kapcsolatban a BBC interjújában Martin Bashirnak úgy fogalmazott, az csak egy tünete volt annak, ami házasságukban történt.



„Nem szerettem és szégyelltem magamat, amiért nem tudtam kezelni a nyomást.”

A királyi családban korábban elképzelhetetlen volt, hogy bárki is ennyire nyíltan kommunikáljon a magánéletéről, ha ki is derültek dolgok a család tagjairól, azokat általában pletykaként tálalták az újságok, a palota pedig cáfolta vagy egyszerűen csak nem kommentálta azokat. Diana interjúja így egy kicsit olyan volt, mint egy puccs az addig egész jól működő brit monarchia ellen.

A Netflix sorozatának új évadában végig azt hangsúlyozzák, hogy Károlynak – azon túl, hogy nem akkori, hanem későbbi feleségét, Camilla Parker Bowles-t szerette – leginkább az volt a problémája, hogy nyilvános megjelenéseiken, jótékonysági eseményeken és minden olyan alkalommal, amikor hercegeskedni kellett, nem ő, hanem Diana volt a középpontban, aki úgy tudott kommunikálni a tömeggel, ahogy Károly soha. Például gondolkodás – és kesztyű – nélkül kezet fogott egy AIDS-beteggel 1987-ben. Többek között az ilyen megmozdulások miatt kapta a People’s Princess jelzőt, ami magyarul a nagyon lányregényes Szívek királynőjeként emelődött át a köztudatba.

Szűz

A királyi család először 1982-ben tapasztalhatta meg, hogy Dianával kicsit nehezebb dolguk lesz. A hercegi pár a Bahamákon nyaralt, lesifotósok pedig képeket készítettek a bikinis hercegnéről, aki épp Vilmos herceggel volt terhes. A BBC szerint Erzsébet királynő a brit újságírás történetének legfeketébb napjának nevezte azt, amikor a fotókat megjelentették a lapok. Hogy miért, azt Tina Brown magyarázta el jól The Diana Chronicles című könyvében, amit a Vox idézett.

„Azokban a Demi Moore-előtti időkben egy gyönyörű, terhes nőről készült kép és a csupasz hasának látványa pornográfiával volt határos, hisz egyértelmű utalás volt a szexualitására.”

A közönség viszont csak azt látta, hogy ott egy nő, terhesen és bikiniben, aki pont úgy viselkedik, ahogy minden más hétköznapi nő viselkedne terhesen egy bikiniben a tengerparton. A királynő problémája az lehetett, hogy a fotókkal Diana elvesztette azt a szűzies képet, amit a család és a média addig festett róla. Bár az Egyesült Királyságban egy törvény sem írja elő, hogy a leendő király menyasszonya szűz legyen – a törvényben csak az szerepel, hogy a trónörökösnek az aktuális uralkodótól engedélyt kell kérnie házassága előtt –, Károly és Diana esküvője előtt mégis rendszeres téma volt az akkor 19 éves Diana szüzessége. Tina Brown a már említett könyvében a Vanity Fair szerint azt írta, Erzsébet királynő azért választotta – de legalábbis erősen javasolta – fiának Dianát, mert Károly már elmúlt harminc, házasodnia kellett, a leendő hercegné pedig kellőképpen ártatlan volt, ellenben mondjuk Camilla Parker Bowles-szal és a többi nővel, akik korábban Károly körül feltűntek.

1981-ben, esküvőjén, egy Emanuel-ruhában Fotó: AFP

A bikinis fotó még nem, de a hercegi pár ausztrál körútja meghozta a külföldi sajtóban is az áttörést. Diana ellopta a show-t trónörökös férje elől, a tömeg önkívületi állapotban rajongott érte, mint a hatvanas években a Beatles-ért, és csak ezután következett az amerikai út, ahol John Travoltával táncolt, vagy az az eset, amikor meglátogatott New York leglepattantabb negyedében, Harlemben egy kórházat, ahol lefotózták, amint megölelt egy hétéves AIDS-beteg kisfiút. A TIME szerint még a legcinikusabbak is elismerték, hogy Diana viselkedése csodálatra méltó volt, mert a nyolcvanas években a HIV-fertőzötteket és AIDS-betegeket még erősen stigmatizálták, a köztudatban pedig az a tévhit élt, hogy a puszta érintésüktől el lehet kapni a betegséget.



Szent

A királyi családtól nem állt távol a jótékonykodás, gyakorlatilag mást se csináltak, Diana azonban minden korábbinál magasabb szintre emelte ezt a dolgot pár hónappal halála előtt, 1997-ben, amikor azzal hívta fel a figyelmet az Angolában elhelyezett taposóaknák veszélyeire, hogy azok közt sétálgatott. Ezzel elérte, hogy az év végére 164 ENSZ-tagállam írja alá a taposóaknák betiltásáról szóló Ottawai Egyezményt.

Fotó: ANTONIO COTRIM/LUSA via AFP

1997 augusztusában Diana hercegné és akkori pasija, Dodi Al-Fayed a paparazzók elől menekülve autóbalesetet szenvedtek Párizsban, az Alma alagútban. Al-Fayed és a sofőr a helyszínen meghaltak, a 36 éves hercegné nem sokkal később vesztette életét a kórházban. A sokszor gyötrelmes tündérmese véget ért, a fél világ gyászba borult, Dianát sokan legszívesebben szentté avatták volna. A temetésén testvére, Charles Spencer is úgy fogalmazott beszédében, hogy a hercegnét, pontosabban emlékét már most szentté avatnák, de szerinte erre nincs szükség, mert azzal „emberi mivoltát vesztené el”.



Diana ettől függetlenül mégis egyfajta feddhetetlen ikonként vonult be a történelembe, az emberek továbbra is rajongással kattintanak az olyan hírekre, mint hogy nagyobbik fia, Vilmos herceg, aki a második a trónöröklésben, ugyanazt a gyűrűt húzta Katalin ujjára, amivel Károly eljegyezte Dianát, vagy hogy Katalin az egyik szülése után hasonlóan kék és pöttyös ruhában állt ki a fotósok elé pózolni, ahogy tette azt anno Diana.

Viszont ami még érdekesebbé teszi a Diana körül kialakult néha már elvakult rajongást, hogy kisebbik fiának, Harry hercegnek a felesége, Meghan Markle sokáig egészen hasonló vonalat követett, mégsem kapott annyi szeretetet, mint az anyósa. Sőt, Markle-t az utóbbi években szinte divat volt szekálni a brit médiában. Pedig Dianához hasonlóan még a puccsnak beillő megmozdulás is megtörtént nála, csak Markle és a herceg szintet léptek, mert ők nemcsak szimplán egy interjút adtak amiben nyíltan beszéltek, hanem beintettek a monarchiának és otthagyták az egész királyi családot, hogy úgy csináljanak, mintha ők is élhetnének hétköznapi életet. Olyat, ami végül Dianának is összejött. Csak kicsit későn.