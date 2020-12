Kiszivárgott dokumentumok szerint Kína hamis számokat közölt a koronavírus-járvány elején

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A CNN egy hosszú, tényfeltáró cikkben olyan titkos dokumentumokat tett közzé, amikből kiderül, hogy a járvány elején Kína hamis számokat közölt a vírus terjedéséről. A kiszivárgott dokumentumokat a járvány kiindulópontjának tekintett Hupej tartomány egészségügyi hatóságai készítették.

Ahogy arról már korábban is voltak találgatások, Kína ezek szerint erősen kozmetikázta a számokat, és kiderült az is, hogy már 2019 decemberének elején is több megbetegedés volt.

A járvány korai szakaszában, február 10-én a kínai hatóságok 2478 új megbetegedést jelentettek, ezzel akkor a koronavírusos betegek száma világszerte 40 ezerre nőt – akkor még csak 400 esetről tudtak Kínán kívül. A CNN által megszerzett dokumentumok szerint azonban ez a 2478 egy erősen megkozmetikázott adat volt, mint kiderült, aznap valójában több mint dupla annyi, 5918 új megbetegedést regisztráltak. Kína ezek szerint a valósnál sokkal optimistább adatokat közölt a világ többi részével.

A 117 oldalnyi dokumentumban 2019 októberétől 2020 áprilisáig közölnek adatokat a járvánnyal kapcsolatban. A CNN szerint ez megmutatja, mennyire rugalmatlan a kínai egészségügyi rendszer, és hogy a helyzetet hogyan korlátozta a bürokrácia, illetve a felkészületlenség.

A CNN szerint az egyik leginkább aggasztó probléma a koronavírusos esetek diagnosztizálásának lassúsága volt. A jelentések szerint március elején az első koronavírusos tünetek és a diagnózis között átlagosan 23,3 nap telt el, ezzel erősen hátráltatva a járvány nyomonkövetését.

A dokumentumok bemutatása mellett a CNN emlékeztetett arra, hogy Kína június 7-én azt kommunikálta, ők nyíltan, átláthatóan és időben kommunikáltak a koronavírus-járványról.