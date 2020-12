Tömeges elszegényedést okozhat a világjárvány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tömeges elszegényedést okozhatnak a koronavírus-járvány hosszú távú hatásai, figyelmeztetett az ENSZ. A világszervezet Fejlesztési Programjának (UNDP) csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentésében azzal számolnak, hogy a járvány elhúzódó gazdasági hatásai miatt 2030-ra világszerte az egymilliárdot is meghaladhatja a mélyszegénységben élők száma.

A legrosszabb esetben, ha a válság elhúzódik, a kilábalás pedig lassú lesz, 207 millióval nőhet a mélyszegénységben élők száma a következő évtizedben.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) növekedési kilátásain és a jelenlegi halálozási adatokon nyugvó alapforgatókönyv 44 milliós növekedéssel számol.

De még reményre is van ok. A legoptimistább számítás szerint akár meg is fordítható a trend, megfelelő befektetésekkel, a jóléti programok, a digitalizáció és a zöld gazdaság támogatásával túlszárnyalható a járvány előtti fejlődési pálya, és akár 146 millióval csökkenhet is a mélyszegénységben élők száma.

"A koronavírus-járvány fordulópont, és a most hozott vezetői döntések nagyon különböző irányokba vihetik a világot" - fogalmazott közleményében az UNDP munkatársa, Achim Steiner. (Via MTI)