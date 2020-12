A Budapest Pride felajánlja segítségét a Fidesznek, hogy Magyarországon senkinek ne kelljen úgy élnie, mint Szájer Józsefnek

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Budapest Pride felajánlja a Fidesznek, hogy segíti a pártot abban, hogyan tudnak elfogadó és biztonságos közeget teremteni LMBTQ tagjainak, hogy biztonságosan előbújhassanak és szabadon, hazugságok nélkül megélhessék önmagukat politikai munkájuk során – olvasható a Budapest Pride közleményében. Hozzátették, szívesen segítenek a kormánypártnak egy valóban befogadó, az egyenlő emberi méltóságot és szabadságot hatékonyan védelmező Magyarország építésében, ahol senkinek nem kell félnie azért, mert nem heteroszexuálisnak született.

Szerintük az, hogy „Szájer Józsefről 30 éve tudják a Fidesz-tagok, hogy a férfiakhoz (is) vonzódik, mégis titkolnia kellett, sokkal többet elárul a Fidesz politikai kultúrájáról, mint Szájer Józsefről, és testközelből figyelhetjük meg, mit tesz a kormánypárt azokkal a tagjaival, akik nem illeszkednek az aktuális pártideológiába - hiába nyilatkozzák folyamatosan még most is a Fidesz tagjai, hogy Szájer rengeteget tett le az asztalra és építette a pártot 30 éven keresztül.”

A közlemény kitér arra is, hogy a Budapest Pride azért dolgozik, hogy minden LMBTQ embernek jobb legyen Magyarországon élni, azoknak is, akik a Fidesz vagy a KDNP tagjai és szimpatizánsai. „Sajnos rengeteg olyan magyar és nemzetközi példát ismerünk arról, hogy milyen hatással van az emberekre az, ha évtizedeken keresztül hazugságban és bujkálva kell élniük - nem ritka az sem, hogy belőlük lesznek a leghangosabban buzizó homofóbok.”

„Szájernek, bár minden bizonnyal rendkívül nehéz volt évtizedekig kettős életet élnie, ezt az elmúlt 15 évben az Európai Unió második leg-LMBTQ-barátabb országában, Belgiumban tehette (az ILGA-Europe 2019-es Rainbow Indexe szerint). Szájernek nem kellett attól félnie, hogy ha elmegy egy melegbárba, azt radikálisok Molotov-koktéllal fogják megdobálni, vagy ha részt vesz egy LMBTQ rendezvényen, azt szélsőjobboldaliak fogják megzavarni, és a rendőrség a szélsőségeseket fogja védeni a rendezvény résztvevői helyett. A magyar LMBTQ közösség számos tagjának azonban ezek a mindennapok részei. Az ünnepek közeledtével pedig rengetegen kénytelenek szembenézni azzal is, hogy a családjuk nem fogadja el őket, titkolózniuk kell előttük, vagy még rosszabb: nincs már család, ahová hazamehetnének, mert kitagadták őket”

– olvasható a közleményben, ami azzal zárul, hogy a Budapest Pride-nál hisznek abban, hogy Magyarország lehet egy elfogadó ország, ahol senkinek nem kell rejtőzködnie és szégyellnie magát azért, mert nem heteroszexuális.