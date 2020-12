Carole Baskin állatparkjában tigris támadt egy 69 éves önkéntesre

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Egy tigris „szinte leszakította” a karját egy önkéntesnek, aki a netflixes Tinger King című sorozatból ismerős Big Cat Sanctuaryben dolgozik. A 69 éves Candy Crouser csütörtökön sérült meg, egy Kimba nevű, Guatemalából mentett tigris támadta meg az állatpark közleménye szerint.

A közleményből az is kiderül, hogy az önkéntes megszegte a szabályokat, amikor benyúlt a rácsok közé, hogy kinyissa annak ajtaját – a tigris ekkor támadt rá és harapta meg karját, amit majdnem leszakított. Crouser már öt éve dolgozik a menhelyen, ahol az állatokat eteti.

A mentők húsz percen belül a helyszínre értek és azonnal kórházba szállították a nőt, aki végig eszméleténél volt és ragaszkodott hozzá, hogy az állatnak ne essen bántódása az ő hibája miatt. A nő karja három helyen tört el, válla pedig súlyosan megsérült.

A tigrist most elővigyázatosságból 30 napra karanténba tették, de a menhely közleményében azt mondta, az állat teljesen normálisan viselkedett, amikor látta, hogy ételt kap.

A baleset egyáltalán nem mellékesen azon a napon történt, amikor az amerikai képviselőház elfogadott egy törvényt, miszerint magánszemélyek nem tarthatnak nagymacskákat. A törvény mellett kampányolt Carole Baskin is, akinek menhelyén a baleset történt. Szerinte a baleset is bizonyítja, hogy a törvényre szükség van. Baskin menhelyén a tigriseken és oroszolánokon kívül hiúzok és szerválok is élnek, összesen több mint 50 állatnak adnak otthon.

(BBC)