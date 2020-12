Egy home office-ban senyvedő dolgozó magyar apa 15 perce

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Hogy milyenek egy magyar újságíró hétköznapjai a járvány közben, a tömegszexes hírvihar közepén?



12:00-kor rémülten észleltem, hogy 12:00 és semmi kaja, a csajom meg délutánig dolgozni van.

Tudtam, hogy van itthon disznóhús és egy csomó maradék zöldségféle, meg azt is, hogy a gyerekeimnek becézett piranyák engem falnak fel, ha legkésőbb negyven percen belül nem prezentálok nekik valami tartalmas, húst és egészséges zöldségfélket is tartalmazó ételt, ami azt idő extrém rövidsége miatt csakis egytál típusú lehet. Így mire a nappaliban álló dolgozó/étkezőasztalról odaértem a konyhában található hűtőig, már ki is találtam, mit fogok csinálni.

Elővettem a húst,



pár fajta zöldséget, találtam hozzá egy maradék kis édeskrumplit, egy babkonzervet és egy kókusztejet.

12:07-kor a szajré már ott sorakozott a konyhapulton.

Ideértve a zsályát és rozmaringot is, amit a kertbe kipattanva arattam le gyorsan.



Ezután a következőket csináltam, tudva, hogy 10 percen belől újra a hírekkel kell foglalkoznom:



serpenyőbe olajat öntöttem, ráraktam 3 gerezd összevágott fokhagymát, a zsályát és a rozmaringot, közben egy partizó EP-képviselő tempójában kezdtem el tisztítani az édesburgonyát és a hagymát.



A húsokat bedobtam a serpenyőbe,



egy fedeles vaslábosba közben öntöttem egy kis olivaolajat, rádobtam a hagymát, az édeskrumplit és a babot,



mozsárban csináltam egy koriandermag-római kömény zúzalékot,

aztán is utánaküldtem, majd kinyitottam a babkonzervet, leszűrtem és utánaöntöttem.

Tényleg úgy pörögtem, mint egy európai értelemben vett kereszténydemokrata egy átlagos péntek este.

Eddigra pont elkészült a hús, beleraktam azt is a lábosba, elrendeztem, majd ráöntöttem a kókusztejet

ekkor jöttem rá, hogy kihagytam a brokkolit és a zöldhagymát, de már nem volt idő ezekkel szarakodni, így jártak, így aztán a lábast, ahogy volt, betoltam a sütőbe. Ekkor volt 12:15.

Aztán visszaültem a helyemre és csattanós hasast ugrottam a hírtengerbe.

Itt tartunk most, még kábé negyedóra, és kiderül, fogpiszkáló lesz-e belőle.

És te hogy tudod összeegyeztetni a home office-t az élettel?