M. Richárdot most egy konditeremben kapták el, ami nyitva se lehetett volna

A Dózsa György úti halálos baleset elsőrendű vádlottját, M. Richárdot szeptemberben első fokon négy év letöltendő fogházbüntetésre ítélték, ami ellen a vádlott és védője fellebbeztek, és bár az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását a fellebbviteli eljárás idejére, a bíróság azt elutasította. Emiatt M. Richárd továbbra is szabadon mászkál, annyira, hogy egy konditerembe is elment edzeni, miközben azok a jelenleg hatályos járványügyi korlátozások miatt zárva kellene hogy legyenek. A Bors fotókat is szerzett arról, hogy M. Richárdot rendőrök igazoltatták egy újpesti konditeremben.

A lapnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy december 2-án este a járványügyi szabályok megsértése miatt intézkedtek egy újpesti edzőteremben, ahol a Dózsa György úti baleset egyik érintettje is jelen volt. A teremben tartózkodó hét ember ellen a rendőrök védelmi intézkedés megszegése miatt feljelentést tettek. Egyikük a konditerem alkalmazottja volt.

M. Richárd letartóztatását pár nappal ezelőtt, november 27-én kérte a Fővárosi Ügyészség, továbbra is indokoltnak látják M. letartóztatását, különös tekintettel arra, hogy a férfi ellen időközben ismételt engedély nélkül vezetés miatt szabálysértési eljárás indult.