Zászlót is tűzött a Holdra a kínai űrszonda

Öt amerikai zászló után most már egy kínai is van a Hold felszínén, amelyről képeket is közölt a kínai űrügynökség. A népköztársaság zászlaja a Csang'o-5 űrszonda tűzte ki, amely kedden szállt le a Hold felszínén és csütörtökön indult vissza a Föld felé.

A kínai űrszonda felvétele a zászlóról. Fotó: CNSA/XINHUA via AFP

Ahogy korábban írtuk, az ősi kínai holdistennőről elnevezett űrszondát november 23-án indítottak útnak azzal a céllal, hogy kőzetmintákat gyűjtsön, amelyek segíthetik a tudósokat az égitest eredetének és kialakulásának megértésében. A 8,5 kilós űrszonda azzal a céllal indult el, hogy kőzetmintátkat gyűjtsön az Oceanus Procellarum (Viharok óceánja) nevű nagykiterjedésű lávamezőn. No meg, hogy kitűzze a 90cm magas, 2 méter széles kínai zászlót.

Az első zászlót a Holdon Buzz Aldrin amerikai űrhajós tűzte ki az első Holdra szállás alkalmával 1969-ben. Ezután viszont 1972-ig még öt amerikai zászló került a Hold felszínére, a legelső viszont eltűnt, valószínűleg még akkor, amikor az Apollo 11 elhagyta az égitestet. A NASA 2012-ben viszont azt jelentette, hogy a többi öt zászló még mindig látszik a műholdas felvételeken. (BBC)