Tüntetett az indiai diaszpóra Londonban a hazájukban bevezetett mezőgazdasági törvény miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Több ezer ember tüntetett és akadályozta a forgalmat Londonban az indiai új mezőgazdasági törvény miatt.

India északi államaiban, főleg Pandzsáb és a Harijána tartományokban már hetek óta tartanak a tiltakozások a Modi-kormány új mezőgazdasági törvényei ellen. A kormány szeptember 17-én három új mezőgazdasági törvényt fogadott el, amelyek a kormány szerint „egy nemzet, egy piac”-alapon lehetőséget biztosítanak a gazdálkodók számára, és vonzzák a magánbefektetéseket az ágazatban.

A gazdák viszont attól tartanak, hogy a piaci liberalizáció felszámolja India szabályozott piacait, és megakadályozza a kormányt abban, hogy garantált áron vásároljon búzát és rizst, kiszolgáltatva őket a nagykereskedőknek.



Fotó: HOLLIE ADAMS/AFP

Az Egyesült Királyságban nagy indiai diaszpóra él, ők tüntettek most az indiai nagykövetség előtt, ahol 13 embert őrizetbe is kellett vennie a rendőröknek, amiért nem tartották be a járványügyi szabályokat. A tüntetésen csak kevés ember viselt maszkot, és a távolságot sem tartották egymás között. (Reuters)