Új párt van feltűnőben a román parlamenti választásokon

Új párt van születőben a román parlamenti választásokon, mondta Marius Pieleanu, az Avantgarde társadalomkutató cég vezetője a CURS-Avantgarde exit poll felméréseire hivatkozva.

Szerinte nagy meglepetés vár minket az eredményhirdetés utánra, mert egy új párt születik, ami nem biztos, hogy most be is jut a parlamentbe, de jelentős tényező lehet a román politika jövőjében.

Pieleanu nem nevezte meg a pártot, csak annyit mondott, hogy konzervatív és keresztény értékeket vallanak, így valószínűsíthető, hogy AUR (Alianța penru Unirea Românilor – Románok Egyesüléséért Szövetség) pártjáról van szó.



Az AUR 2019 szeptemberében alakult meg Nagy-Britanniában a „diaszpóra pártjaként”. Magukat jobboldali, keresztény, konzervatív, hazafias szemléletűnek határozva meg, akiknek legfőbb céljuk, hogy a külföldön élő románokat hazahozzák, és Romániát Moldovával egyesítsék.

Az AU már ért el eredményeket: szeptemberben részt vett a helyhatósági választásokon, ahol összesen 3 polgármesteri tisztséget és 79 helyi önkormányzati képviselői helyet nyertek el. A megyei önkormányzatba sehol sem jutottak be, most viszont jó esélyük van arra, hogy bejussanak a parlamentbe, így Romániának újra lehetne egy számottevő nemzeti radikális pártja.

Felmérések szerint 14 órakor ez volt az állás:

PNL – 32% PSD – 29% USR PLUS – 17% ProRomânia – 6% AUR – 6% RMDSZ – 5% PMP – 3%.

A román parlamenti választásokról itt írtunk részletesen. (Transindex)