Ausztrália gyakorlatilag legyőzte a járványt, pedig nem csináltak semmi különöset, csak betartották a szabályokat

Victoria a második legnépesebb állam Ausztráliában, népessége több mint 6,3 millió, körülbelül kétharmada Magyarország népességének. Itt a legdurvább napokon regisztráltak 700 új koronavírusos esetet, Magyarországon ez a szám az elmúlt egy hétben minden nap túllépte az ötezret. De nem is feltétlenül ez a legérdekesebb adat, hanem, hogy az ausztrál államban

több mint egy hónapja nem regisztráltak új megbetegedést. A járvány második hulláma Victoria államban a nyár közepén, júliusban kezdődött, ezután az állami vezetők viszont a világ nagy részével szemben nem azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy csökkentsék a számokat, hanem hogy teljesen megfékezzék a vírust. Ez novemberre sikerült nekik, írja az ausztrál járványhelyzetről szóló összeállításában a Vox.

A november 26-i jelentések szerint már 28 napja nem regisztráltak új megbetegedést az államban, november 23-án pedig az utolsó covid-beteget is kiengedték a kórházból. Mindez a tényleg szigorú korlátozásoknak és szabályoknak köszönhető, illetve annak, hogy tanultak az első, tavaszi hullám alatt elkövetett hibákból.

Jojó-effektus

Ausztráliában a központi, kormány által javasolt szabályozásokat követték, de a korlátozások államonként változtak, minden állam saját hatáskörében döntött a lazításokról vagy szigorításokról. Tavasszal, az első hullám kezdetekor egész Ausztráliát lezárták, de amikor a számok enyhülni látszódtak, sok államban a korlátozásokon lazítottak vagy eltörölték azokat, így ismét nőttek az esetszámok, a szigorításokat és a lazításokat pedig végeláthatatlanul váltogatták.

A második hullámban a járvány leginkább Victoria államot sújtotta, hozzájuk képest a többi állam, még az egyik legnépesebb városnak, Sydney-nek otthont adó Új-Dél-Wales esetszámai is elenyészőek voltak. Az államban ezért kitalálták, hogy a járványgörbe laposítása vagy az esetszámok csökkentése, amiket addig célként tűztek ki, nem lesz elég, inkább megpróbálják teljesen lenullázni a megbetegedéseket.

Szeptemberben Victoria államban egy részletes és mindenki számára elérhető tervet tettek közzé a szigorításokról. Az államot lezárták – segítségükre volt az is, hogy a többi állam közül a legtöbb az államok közti utazást is megtiltotta –, az üzletek többségét bezárták, éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el, az emberek pedig napközben sem hagyhatták el otthonaik öt kilométeres körzetét.

A tervet készítő Stephen Duckett és Will Mackey a Voxnak azt nyilatkozták, szerintük egy lezárás akkor működik, ha csak egyszer csinálják, a jojó-effektusnak ebben az esetben semmi értelme, mert csak újabb lezárásokat eredményez. Emellett a járvány egészségügyi és gazdasági hatásait is gyakorlatilag egyként kezelték. Duckett szerint az idő előtti lazítások egy harmadik, negyedik de akár ötödik hullámot is eredményezhetnek, ami sokkal több és hosszú ideig tartó korlátozásokat lezárásokat jelent, vagyis nemcsak az emberek egészségét és az egészségügyet érintené rosszul de a gazdaságot is. Úgy fogalmazott, „a járvány korai szakaszában egy szigorú korlátozással nagyobb az esély a járvány megszüntetésére, ami esélyt ad a gazdasági élet teljes felépülésére is”.

Tömeges tesztelés, kontaktkutatás, a szabályok betartása

Valójában semmi újat nem csináltak Victoria államban, csak tartották magukat a szabályokhoz és a kitűzött célhoz. Persze ehhez kellett az is, hogy széles körben, rendszeresen és tömegesen teszteljenek. A nélkülözhetetlen iparágakban rendszeresen tesztelték a dolgozókat, ahogy az oktatásban résztvevőket is, a tesztek eredményét pedig 24 órán belül biztosították, így ha valaki pozitív tesztet produkált, az azonnal karanténba tudott vonulni, ahogy a közvetlen kontaktjai is, mert működött a kontaktkutatás is. A teljes sikerhez nyilván a lakosság együttműködése is kellett, hogy a szabályokat tényleg mindenki betartsa. Illetve az is, hogy miután az államban egy új megbetegedést sem regisztráltak, elkezdték figyelni a koronavírus szennyvizekben mérhető koncentrációját is, ezzel is megelőzve, de legalábbis monitorozva a járvány újabb fellendülését.

A lazításokat fokozatosan vezették be. Amint drasztikusan csökkentek az esetszámok, először az utazási korlátozásokat vették vissza, majd az iskolák és a munkahelyek nyithattak újra, de továbbra is szigorú korlátozásokkal: távolságtartással és maszkviseléssel, utóbbi viselése zárt helyeken és a közösségi közlekedésben továbbra is kötelező volt. Victoria államban jelenleg a legtöbb korlátozást már eltörölték, kivéve a külföldről beutazókra vonatkozó kötelező karantént.

A tervek szerint az államok közti lezárásokat is hamarosan megszüntetik, de erre még lehet, hogy várni kell, mert a többi államban még vannak megbetegedések, még ha elenyésző számban is. A legújabb hírek szerint például Sydney-ben egy karanténhotelben dolgozó takarító fertőződött meg, igaz, egyelőre úgy tűnik, másnak nem sikerült átadnia a vírust. Igen, ennyire monitorozzák az országban az egyes eseteket, és akár egyetlen megfertőződés miatt is szigorítanak, ahogy tették azt novemberben Dél-Ausztráliában is, amikor egy férfi megbetegedett egy pizzázóban. A hatóságok akkor megijedtek, hogy ha egyvalakinek sikerült ilyen könnyen megbetegednie, akkor rengeteg más ember is hasonló módon elkaphatta a vírust a pizzázóban, így a biztonság kedvéért elrendeltek egy hatnapos lezárást. A harmadik napon viszont kiderült, hogy a férfi nem vásárlóként járt a pizzázóban, hanem másodállásban ott is dolgozott, vagyis elég sok időt töltött összezárva a másik ott dolgozó, koronavírusos emberrel ahhoz, hogy megfertőződjön.

Ausztrália népessége közel 25 millió, a járvány tavaszi kezdete óta az országban összesen 27,972 koronavírusos esetet regisztráltak, ebből 908 ember hunyt el. Az országban regisztrált új esetek száma jelenleg a nullához közelít, az elvégzett tesztek közül december 6-án mindössze kilenc új pozitív esetet jelentettek.

Az, hogy Victoria államban több mint egy hónapja nem regisztráltak új esetet, tényleg elképesztő teljesítmény, de nem jelenti azt, hogy az államban vagy Ausztrália többi részén nem történhet újra baj. Az viszont biztos, hogy a járvány kordában tartásával a karácsonyi készülődést az országban szinte ugyanúgy kezdhetik, ahogy tették azt egy évvel ezelőtt, mintha minden rendben lenne. (Vox)