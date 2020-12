Bob Dylan eladta teljes életművét az Universal Music-nak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Minden idők egyik legnagyobb dalszerzője, az irodalmi Nobel-díjjal is kitüntetett Bob Dylan eladta teljes életművének tulajdonjogát az Universal Music-nak. Dylan a több mint hat évtizednyi pályafutása során több mint 600 dalt szerzett, ezek mind a kiadó tulajdonába kerülnek most, írja a Guardian.

A lap megjegyzi, hogy évtizedek óta nem történt ekkora tranzakció a zeneiparban. Hogy pontosan mennyit fizetett mindezért az Universal, azt nem tudni, de minden bizonnyal az több száz millió dollárról lehetett szó. A Financial Times is csak annyiról írt, hogy kilenc számjegyű összegért cseréltek gazdát a jogok.

A pályafutása során több mint 125 millió lemezt eladó Dylan olyan dalainak joga került most a kiadóhoz, mint a Lile a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin’ vagy a Make You Feel My Love.

A 79 éves Dylan még mindig aktívan turnézik, a járvány előtti időszakban még évi 100 koncerttel számolt. Bob Dylan egyike volt annak a kevés nagy művésznek, aki eddig saját maga rendelkezett a dalai tulajdonjoga fölött, így eddig hozzá folytak be a jogdíjak is.