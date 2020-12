Ha nem ülsz egyedül otthon Karácsonykor, teszteltesd le magad PCR-rel

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A vakcina érkezésével jövőre már talán a megszokott nagy családi ünnepségeket lehet szervezni Karácsonykor vagy újévi bulit szilveszterkor. De az idén még nem ez a helyzet. Saját magunk és családtagjaink érdekében is érdemes nagyon óvatosnak lenni.

Amit semmiképpen ne csinálj: ha koronavírushoz hasonló tüneteket észlelsz magadon, ne látogasd meg a rokonaidat, és ne is fogadj vendégeket! Ha te el is kaptad, ne add tovább, különösen ne az idős családtagjaidnak.

Valójában most akkor is így kellene tenned, ha nem észlelsz tüneteket magadon, hiszen így is fertőzhetsz.

Ha mégis részt veszel családi ünnepségen, ne legyetek sokan, figyeljetek oda a megelőzésre, az ünnepek előtti önkéntes karantén is csökkenti a kockázatot. És teszteltesd magad. De itt is érdemes odafigyelni pár alapszabályra.

Nyíri Miklós, a húszéves vírusdiagnosztikai tapasztalattal bíró magyar Neumann Labs ügyvezető igazgatója segítségével végigvesszük, hogy melyik teszt mire jó és mire nem.

Van az antigén gyorsteszt, amit a mentősök is használnak arra, hogy a gyanús tüneteket mutató betegről már a kórházba szállítás közben kiderüljön, hogy koronavírusos-e. Ez erre valóban használható, mert abban pontosan tűnik, hogy ha valakinél pozitív eredményt mutat, akkor a vizsgált személy nagyon jó eséllyel tényleg koronás. Vagyis kevés a fals pozitív eset.

Tünetmenteseknél nem az antigén gyorsteszt a legjobb módszer, mert mindössze 50-60 százalék pontosságú, így könnyen hamis biztonságérzetet ad. Egy ilyen tévedés pedig azt jelentheti, hogy valaki a negatív eredményét lobogtatva mégis végigfertőzi a családot. Ahogy az történt Amerikában a Trump-kampánycsapatban, Amy Coney Barrett legfelsőbb bírói jelölésének bejelentésekor. Ott is gyorsteszteket végeztek a résztvevőkön, egy szuperterjesztőt azonban nem sikerült kiszűrni. Így Trump elnök és számos közvetlen beosztottja elkapta a fertőzést.

Nem véletlenül fogalmaz úgy az Egészségügyi Világszervezet, hogy ott ajánlott az antigén gyorstesztek használata, ahol nem hozzáférhető a PCR.

Nyíri Miklós szerint ugyanis a lehető legpontosabb eredményt a PCR-teszt adja, hogy valakinek, akár tünetmentesnek is ott van-e a szervezetében a vírus. Ez az, amihez garatból vagy orrból vesznek mintát egy pálcika segítségével. Magánlaborokban van kapacitás ennek az elvégzésére, a Neumann ajánlatai itt találhatók.

Akinek negatív az eredménye, az jó eséllyel a következő napokban nem fertőz. Ez nem jelenti azt, hogy a PCR-teszt védettséget adna, az óvatosság természetesen ekkor sem árt, kerüljük a tömeget és a kockázatos találkozásokat, de a családi ünnepségeken a legnagyobb biztonságot jelenleg - azon túl, ha valaki 3 hónapon belül átesett igazoltan a betegségen - egy ilyen teszt negatív eredménye adhat.

Ha igazoltan hivatalosan még nem estél át a víruson, de úgy érzed, hogy voltak már olyan tüneteid, ami alapján akár már túl is lehetsz rajta, vagy kíváncsi vagy, hogy észrevétlenül elkaptad-e a vírust, akkor az antitest vagy ellenanyagteszt a megoldás.

Ez azt vizsgálja, hogy termelt-e a szervezet a vírus megjelenésére reagáló IgG-t. Akinél megjelent az antitest, az védettséget szerzett a vírus ellen. (A vakcina is ezt állíttatja elő a szervezettel.) A mostani tudományos álláspont szerint az immunitás 3-6 hónapig érvényes, és nagyon ritka az újrafertőződés.

Az ellenanyagtesztnek két verziója van. Az egyikben az ujjbegyből kiserkenő vért cseppentik a tesztre. Ez a kazettás módszer közepesen megbízható. És van a laboros megoldás, ami vénából levett vért vizsgál. Ez jóval megbízhatóbb. Nagyjából úgy van ez, mint a terhességi tesztnél. Lehet próbálkozni a boltival, jelez is valamit, de azért biztosat egy laboreredmény árul el.

A laboros vizsgálat két héttel a fertőzés után már megbízhatóan igazolja, hogy megszerezted-e az immunitást a vírusra.