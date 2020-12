Elkezdték az oltást az Egyesült Királyságban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az Egyesült Királyságban elkezdődött az oltási kampány, országszerte körülbelül hetven kórházban kezdik el beoltani elsők közt az egészségügyi dolgozókat és a nyolcvan év felettieket.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer/BioNTech oltóanyagának forgalmazását. Az Egyesült Királyság a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina alkalmazására. Ezzel ők is az elsők akik a Pfizer vakcinájával megkezdhetik a tömeges oltást a koronavírus ellen. Az oltást nem teszik kötelezővé.



Az első menetben 800 ezer adag vakcinával kezdik meg az oltást, de ennél jóval több oltóanyag érkezik még az országba – a Pfizer/Biontech vakcinájából eddig 40 millió dózist rendeltek meg, az első szállítmány napokkal ezelőtt érkezett meg Belgiumból.



Először azok kapják meg az oltást, akik beadják az később a többi embernek – őket Skóciában oltják be, majd ezt követően Walesben és Észak-Írországban oltják be az egészségügyi dolgozókat.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint a tömeges oltások elindulása a fény az alagút végén, Boris Johnson miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, ez egy nagy nap az Egyesült Királyság számára a koronavírus elleni harcban.



Az oltás megkezdésével persze a szigorítások egyelőre maradnak, a kormány szerint akár húsvétig is eltarthat, mire azokon enyhíteni lehet.



Az Egyesült Királysgában eddig több mint 60 ezer halálos áldozata volt a járványnak.



(BBC)