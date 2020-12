Nehézfémeket találtak az indiai városban tömegesen megbetegedett emberek vérképében

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nagy mennyiségű ólmot, nikkelt és más nehézfémeket találtak azon betegek vérképében, akik India Ándhra Prades államában betegedtek meg tömegesen a hétvégén. Közel 500 ember került kórházba, egy pedig meghalt. Többen összeestek, sokan rohamokról számoltak be, volt akinek a szája habzott.

A dél-indiai államban most orvosi szakértőkből álló csapat próbálja kideríteni, hogy miként betegedhettek meg tömegesen az emberek. Egyelőre kizárták, hogy az emberek légszennyezés vagy szennyezett víz miatt betegedtek volna meg, pedig a vérben talált nehézfémek első körben erre utalhattak. Szakértők szerint a rejtélyes betegséget csak alapos laboratóriumi elemzéssel tárhatják fel.

Eddig közel 500 esetet regisztráltak, közülük 300-an már elhagyhatták a kórházat, 19 embert pedig másik kórházba szállítottak. Hamarosan a WHO vagyis az Egészségügyi Világszervezet szakértői is megérkeznek Eluruba, hogy ők is kivizsgálják a történteket.

Ándhra Prades államban ahol a rejtélyes megbetegedés történt, eddig több mint 800 ezer koronavírus-fertőzést regisztráltak, jelenleg ez a harmadik legfertőzöttebb állam az országban. Szakértők egy dolgot zártak ki eddig biztosan, azt, hogy a jelenlegi megbetegedéseknek nincs köze a járványhoz.

