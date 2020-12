Törökország nem kér az orosz vakcinából

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Törökország kizárta, hogy Oroszországtól vásároljon covid-oltást, jelentette a Reuters. A török egészségügyi miniszter, Fahrettin Koca szerint ugyanis annak fejlesztésekor nem a legjobb gyakorlatot követték, az nem felel meg a követelményeknek.

"Oroszország nem teljesítette [a legjobb gyakorlatot], ezért sem lehetséges, hogy a WHO [az ENSZ Egészségügyi Világszervezete] vagy a világ vásároljon belőle. Tőlünk sem kaphat engedélyt, tehát kívül esik az érdeklődésünkön" - írja a Reuters a miniszter a török Haberturk hírszájtnak adott nyilatkozata alapján.

A Reuters beszámolója szerint az nem derült ki, hogy Koca pontosan melyik orosz vakcinára utalhatott, bár korábban arról volt szó, hogy esetleg Törökország is csatlakozik a Szputnyik V nevű vakcina harmadik fázisú klinikai tesztjeihez. Az amúgy, hogy Oroszország még mindig országokat toboroz a tesztek harmadik fázisához - ebbe Magyarországot is bevonnák -, önmagában is árulkodó. Vlagyimir Putyin elnök már augusztusban azt állította erről a védőoltásról, hogy készen van, de azóta kiderült, hogy még Oroszországban is csak a tesztelési szakaszban tartanak. Vagyis a védőoltást nyáron úgy engedélyezték, hogy széleskörben még nem is tesztelték hatásosságát és biztonságosságát.