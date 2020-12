417 millió dolláros számlát nyújtott be a Google-nak egy cseh keresőcég

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

417 millió dolláros kárigényt nyújtott be a Google-nak a Seznam cseh keresőmotor üzemeltetője. A Seznam keresetében az Európai Bizottság 2018-as döntésére hivatkozik, amely szerint a Google megsértette az európai trösztellenes szabályokat. A Seznam szerint a Google versenyhátrányt okozott nekik, az erőfölényével visszaélve növelte domináns pozícióját és az Android platformon és annak app-boltjában korlátozta a versenyt.

A Seznam szerint az EB 2018-ban megállapította, hogy a Google megsértette az EU trösztellenes szabályait, ez pedig feljogosítja őket rá, hogy térítést követeljenek káraik után, amik akkor keletkeztek, amikor az Android platformon próbálták terjeszteni szolgáltatásukat.

A Google, aminek a szóvivője egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt, amúgy visszautasítja, hogy igazságtalan előnyhöz juttatná saját szolgáltatásait. Érveik szerint a felhasználókat nem kötelezik saját alkalmazásaik használatára, azok egy kattintással bármilyen más applikációt is telepíthetnek készülékükre. "Az Android példátlan választási lehetőséget kínál arra, hogy milyen alkalmazásokat tölthet le, használhat és állíthat be alapnak a felhasználó, appfejlesztők milliói számára lehetővé téve egy sikeres üzlet felépítését" - mondták. (Via Reuters)