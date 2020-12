Az európai bölény köszöni, jobban van, de 31 másik állatfajnak örökre búcsút inthetünk

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Kezdjük a jó hírrel. A Természetvédelem Nemzetközi Szövetségének (IUCN) idei jelentése szerint az európai bölénypopuláció egyre életképesebbnek tűnik. Az egykor a Kelet-európai-síkvidéket benépesítő bölénycsordák a második világháború végére teljesen eltűntek, a múlt század végére szinte csak tenyészállatként, fogságban léteztek európai bölények. Mostanra sikerült felszaporítani a vadon élő populációt. 2003-ban még csak úgy 1800 példány élt szabadon, mostanra számuk 6200-ra nőtt, és már 47, szabadon kószáló csorda él Lengyelországban, Belaruszban és Oroszországban.

Európai bölény. Fotó: Ingolf König-Jablonski/dpa Picture-Alliance via AFP

Persze ez még nem jelenti a munka végét. az IUCN bölényprogramját vezető Rafal Kowalczyk szerint komoly problémát jelent, hogy a bölénycsordákat erdőkbe telepítették, ahol télen nem találnak elegendő táplálékot, így gyakran keverednek művelt mezőgazdasági területekre, és kerülnek konfliktusba az emberekkel. Ezért bővíteni kéne rezervátumaikat olyan mocsaras részekkel, ahol télen is tudnának legelni.

További probléma, hogy a 47 csorda közül csak nyolc olyan méretű, hogy a fennmaradásukhoz szükséges genetikai sokszínűséget biztosítsa. Vagyis a többi csordánál mesterségesen kell biztosítani a sokszínűséget.

Az IUCN idei éves jelentésének fennmaradó része már csupa rossz hírből áll. Jelentésük szerint 31 állatfajnak mondhatunk búcsút örökre, köztük a craugostor myllomyllon nevű békafajtól, ami annyira ritka, hogy nincs is közkeletű neve, és aminek csak egyetlen példányát lelték fel, azt is 1978-ban. Kihaltnak nyilvánítottak két harlekin-békafajt is, melyeknek utoljára 1996-ban, illetve 1986-ban látták élő példányát. Ezekkel a békafajtákkal rajzóspórás gombák végezhettek.

A természetvédők jelentése alapján immár a világ összes édesvízi delfinfaját a kihalás fenyegeti. Ezúttal a tucuxi, egy, az Amazonasban és mellékfolyóin élő apró delfinfaj került fel a veszélyeztetett állatok listájára. A tucuxi az ipari halászat járulékos áldozata.

Az IUCN jelentése szerint a fajpusztulás, aminek részben a klímaváltozás az oka, immár maga is hozzájárulhat a klímaváltozáshoz. Figyelmeztetésük alapján a tölgyfajok harmadát veszélyezteti kihalás, ezek pusztulásának komoly visszacsatoló hatása lehet a klímára. (Via The Guardian)