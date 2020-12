Előzményfilmet kap a Toy Story

Ünnep 444 Körben

A Toy Story 2019-ben bemutatott negyedik részének végén a sztorit annyira lezárták, hogy onnan már tényleg nagyon erőltetett lenne folytatni, de a Disney így is talált még ott bőrt, amit le lehet húzni. Be is jelentették a Toy Story előzményfilmjét, a Lightyeart, amit várhatóan 2022 júniusában mutatnak majd be.

A film Buzz Lightyear születésének sztoriját meséli majd el, pontosabban azt a pilótát és későbbi űrhajóst mutatja majd be, akiről a játékűrhajóst mintázták. Vagyis ebben a filmben most nem a játékok lesznek a főszereplők.

Ezzel pedig arra is megvan a magyarázat, hogy Tim Allen miért nem kapott szerepet a filmben, miközben eddig ő adta hangját a Toy Story-filmekben Buzznak. Az igazi Buzz Lightyear hangja most Chris Evans lesz.

