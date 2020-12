Németország komoly logisztikával, Olaszország szép dizájnnal készül a tömeges oltásokra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Néhány európai országban komoly előkészületek kezdődtek a koronavírus elleni vakcina tömeges beadására. Várhatóan még az idén engedélyezi az EU ügynöksége a Pfizer-BioNTech készítményét, de ha tagállamok akarják, maguk is engedélyezhetnek oltóanyagokat a belátásuk szerint.

A Washington Post riportja alapján egész Németországban épülnek már az oltóközpontok, például kiállítási csarnokokban, sportlétesítményekben. December 15-én az első nagy központokat át is adják, hogy inkább legyenek meg a munkával előbb, minthogy már rendelkezésre áll a készítmény, de nincs még megszervezve a lakosság tömeges oltása.

Épül a nürnbergi oltóközpont. Fotó: DANIEL KARMANN/AFP

Már hónapokkal ezelőtt a legtöbb német szövetségi állam megrendelte azokat a speciális hűtőket is, amelyekben a -94 fokon tárolandó oltóanyagot tartják majd. A központokat úgy építik ki, hogy a beoltott emberek még fél órát a helyszínen maradhassanak, hogy ha esetleg valakinél kellemetlen mellékhatások jelentkeznének, akkor gyorsan elláthassák őket.

A hatóságok légitársaságokkal is felvették a kapcsolatot, hogy a most egyébként is keveset repülő légiutaskísérők fogadják az oltásra érkezőket - ez azért is tűnt jó ötletnek, mert a stewardesseket elsősegély nyújtására is kiképezték. Önkéntesekre is számítanak, a beosztások már készülnek.

A Reuters az olasz programról azt írja, hogy egy ismert dizájner már elkészítette azt a kankalint, ami az oltási program logója lesz. Ott kis pavilonokat terveznek a városközpontokba felállítani, a kankalinos dizájnnal, és az "Olaszország egy virággal születik újjá" szlogennel.

Kankalinos olasz oltóközpont látványterve Fotó: Youtube

Az EU eddig 200 millió darabot rendelt a Pfizer-féle vakcinából, de a tagállamok külön is foglaltak le szállítmányokat.

A legtöbb országban úgy készülnek, hogy először az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói kaphatnak a vakcinából, majd fokozatosan bővítik a jogosultak körét, remélve, hogy tavaszra már elég embert tudnak beoltani ahhoz, hogy a járvány sokkal kevésbé legyen veszélyes, mint most.