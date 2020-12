„A maguk csapata mérgezte meg Navalnijt?” - csengetett be a CNN egy FSZB-ügynök lakásához

Ünnep 444 Körben

A héten jelent meg a nagy nemzetközi együttműködésben (a Bellingcat, a CNN, a Spiegel és az orosz Insider részvételével) készült nyomozás, ami egyértelműen arra jutott: Alekszej Navalnijt minden valószínűség szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) legalább 8 ügynökből álló különítménye mérgezte meg augusztusban.

A nyomozás eredményeinek részleteiről tegnap írtunk, de érdemes megnézni a CNN riportját is, amiben tudósítójuk, Clarissa Ward be is csönget Moszkvában a különítmény egyik tagjához, Oleg Tayakinhoz, hogy megkérdezze: „A maguk csapata mérgezte meg Navalnijt?”

Választ persze nem kap. A nyomozás szerint a különítmény 2017 közepétől kezdett intenzíven foglalkozni Navalnijjal, és legalább 30 esetben fordult elő, hogy követték repülőútjain.

A teljes videó: