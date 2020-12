Ajaj, kivezeti a Vodafone a WAP-ot

Ünnep 444 Körben

„Ezúton is értesítjük, hogy a WAP szolgáltatásunk 2021. január 20-án megszűnik, nem lesz többé elérhető a Vodafone ügyfelei számára” - tette közzé honlapján a cég. Nemcsak a WAP tűnik el, de nem lesz többé hangposta se, és kivezetik a webmail szolgáltatást is, így az @upcmail.hu, valamint az ehhez tartozó másodlagos e-mail fiókok is megszűnnek.



Eltűnik továbbá a UPC Wi-Free, a Vodamail és a videotelefon is. Azok számára, akik elveszettek lesznek a WAP nélkül, a Vodafone összeállított egy kis útmutatót, hogy hogyan internetezzenek ezentúl.

