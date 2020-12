Matolcsy a gazdasági visszaesés felét a kormány nyakába varrta

Ünnep 444 Körben

A jegybank válságkezelésével elégedett, a kormányéval nem Matolcsy György. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank elnökének megszólalásából. Matolcsy a Monetáris Tanács idei utolsó ülése után sajtótájékoztatón értékelte a gazdaság helyzetét.

Matolcsy szerint hármas válság van: egészségügyi, gazdasági és lelki. Pénzügyi nincs, és ez a saját maga által vezetett jegybank érdeme is, mert megvédte az elmúlt 10 év eredményeit.

Kitért a jegybank korábbi, hihetetlenül optimista jóslatára is a járvány első hulláma után, hogy a magyar GDP idén is növekedni fog. Szerinte ez a várakozás két dolgon alapult. Az egyik, hogy nem lesz második hullám. (Arra nem tért ki, hogy erre szinte semmi esély nem volt.) A másik, hogy az állam, vagyis a kormány fel tudja pörgetni a közösségi fogyasztást, és állami beruházásokkal is menthető a GDP.

Ehhez képest 6-6,5 százalékos lesz az idei GDP-csökkenés. Matolcsy ebből

három százalékra teszi a második hullám hatását.

a közösségi fogyasztás sikertelen felpörgetése 1 százalékot vihetett el (ezt a német kormány sokkal sikeresebben csinálta, mint a magyar)

az állami beruházásoknál elmaradt fordulat 1,4 százalékkal csökkentette a GDP-t

és volt egy lakáspiaci „műhiba” is, az áfa 27 százalékra történő visszaemelése az új lakásoknál, ami 0,5-0,6 százalékot vitt el. (Ezt alighanem a kormány is belátta, jövőre ismét leszállítják 5 százalékra.)

Arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az eurózónához képest jól a gazdaság teljesítőképessége, de az elmúlt 10 évben nálunk nagyobb növekedést elérő országok, mint Románia, Lengyelország, Lettország, a válságban kisebb visszaesést regisztrálhattak. Ebből Matolcsy szerint tanulni kell.

A jegybankelnök úgy látja, hogy 2020 fekete év volt, az elmúlt 100 év ötödik legnagyobb gazdasági visszaesését szenvedi el a magyar gazdaság, most először nem háború, forradalom, globális válság vagy rendszerváltás, hanem egészségügyi világjárvány miatt.

Azért megőrizte optimizmusát, mert szerint komoly ütés érte ugyan a magyar gazdaságot, de talpon maradt, így bizakodva lehet tekinteni a következő évekre.

Arra hívta fel a figyelmet „a jövő más, mint a múlt” mottó jegyében, hogy ami működött a konjunktúra idejében, az nem lesz elég a következő 10 évben, hatékonyabb működésre van szükség. Előrébb kellene hozni olyan fontos változtatásokat, mint a nyugdíj, az egészségügy, a demográfia, a garanciarendszer, illetve a lakáspolitika nagy programjait. Ehhez három nagy tervre lesz szükség, makrogazdaságira, fejlesztésire, versenyképességire.

A növekedés mihamarabbi helyreállítása mellett ugyanakkor szerinte fontos az egyensúly fenntartása is. „2022-ig talán nem érdemes kitűznünk az egyensúly helyreállítását, de utána kötelező azt megtenni” - mondta Matolcsy.