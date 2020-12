A bíróság nem engedi elhamvasztani Maradona testét az esetleges apasági DNS vizsgálatok miatt

Ünnep 444 Körben

A november végén meghalt Diego Maradona holttestét egyelőre nem szabad elhamvasztani, ezt egy argentín bíróság mondta ki szerdán. Mindezt azzal indokolták, hogy ha esetleg apasági DNS tesztre lenne szükség, akkor még hozzá tudjanak nyúlni a testhez.

Bár Maradona ügyvédje korábban már jelezte, hogy az egykori focistának vannak DNS-mintái, a bíróság mégsem engedi a hamvasztást a várható örökösödési viták miatt.

Maradonának öt papíron is elismert gyereke van, de rajtuk kívül vannak még hatan, akik állítják, hogy biológiai apjuk az egykori focista, ezért kérelmet nyújtottak be, hogy ők is részt vehessenek az örökösödési folyamatban. A hat közül az egyik, a 25 éves Magalí Gil azt mondta, két éve tudta meg, hogy biológiai apja Diego Maradona. A szerdai bírósági döntés is Gil kérvénye miatt született.

A szívrohamban elhunyt egykori focistát november 26-án temették el egy Buenos Aires melletti temetőben.

