A WHO januárban kezdi feltárni a koronavírus eredetét Kínában

Januárban egy nemzetközi nyomozókból és kutatókból álló csapat utazik majd Kínába, hogy feltárja a COVID-19 eredetét, közölte a WHO. Nemrég derült ki, hogy Kína erősen kozmetikázta a járvány elején a számokat, sokszor gyakorlatilag lefelezte azokat, és eddig elzárkóztak minden vizsgálattól. Sőt, a kínai állami média többször is hangoztatta, hogy a vírus már bőven azelőtt terjedt, hogy Vuhanban is felütötte a fejét, azt kommunikálták, hogy a koronavírust importált fagyasztott termékek csomagolásán hurcolták be az országba Európából, ahol már 2019-ben is terjedt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a WHO emberei Kínán belül hol és hogyan fognak vizsgálódni, hogy hova engedik be őket és mit mondanak nekik, illetve hogy Vuhanba mennek-e, ahol elvileg először azonosítottak koronavírus-fertőzöttet.

Egy biztos, a vizsgálat január első hetében kezdődik meg.

