Egy gigantikus jéghegyből letört 150 négyzetkilométeres darab épp Dél-Georgia szigete felé tart

A tengerszint emelkedése miatt törhetett le az Antarktiszon egy nagyobb darab egy hatalmas jéghegyből, pontosabban jégtáblából, ami az A68a nevet viseli. A jégtábla még 2017 nyarán vált le az Antarktiszról, azóta sodródik az Egyesült Királyság egyik tengerentúli területe, Dél-Georgia szigete felé. A letört darab annyira nagy, hogy már külön nevet is kapott: A68d – miután korábban már két hasonlóan nagy darab is levált a jégtábláról, amik az A68b illetve az A68c nevet kapták.



Ha a jégtábla eléri a szigetet, azzal hatalmas katasztrófát okozhat, pingvinek, fókák és bálnák populációi is veszélybe kerülnek. A szigeten több mint egymillió pingvin él, akik már így is nagy utat tesznek meg, hogy táplálékot gyűjtsenek kicsinyeik számára. Ha a jéghegy a part közelében zátonyra fut, a pingvinszülőknek az eddigi távolság többszörösét kell majd megtenniük a táplálékért, így a fiókákat sokkal több időre hagynák magukra. A kutatók szerint az így kialakuló éhínség miatt hosszú távon akár 10 százalékkal is lecsökkenhetne az állomány.

De nemcsak a pingvinek, hanem az ott élő fókák és bálnák is veszélybe kerülnének, mert a jéghegy elpusztítaná a tengerfenék élővilágát is. A környező tengervizet először lehűtené, majd ha elkezd olvadni, azzal a víz összetételét is megváltoztatná, vagyis óriási pusztítást okozna az ökoszisztémában.

