Most már sikoltozó robotokra is lőhetnek a katonák

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

2020 van, nem elég már a katonáknak, hogy jobbra-balra guruló, kerekekre erősített próbababákra lövöldözzenek gyakorlás címszó alatt. Egy cég most kitalálta, hogy jobb lenne ha a célpontként szolgáló babák nemcsak gurulgatnának, de sikoltoznának és üvöltenének is. Sőt, néha meg is szólalnának.

A bábuk állítólag egészen hasonló elven működnek mint az önvezető autók, de a navigációs rendszeren kívül hangszórókat is építettek beléjük, amik sikolyokat, halálhörgéseket is kiadnak, ha épp lelövik őket. Ezen felül tudnak még egy nagyon fontos dolgot is:

57 különböző nyelven káromkodni.

(DigitalTrends)