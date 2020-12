A szigorítás bejelentése után hatalmas tömeg alakult ki a londoni pályaudvarokon

Ünnep 444 Körben

A brit közlekedési miniszter, Grant Shapps jelentette be, hogy több rendőrt fognak kivezényelni a londoni pályaudvarokra, hogy így akadályozzák meg, hogy emberek „nem szükséges” utazásokon vegyenek részt. Boris Johnson szombat délután jelentette be, hogy szemben a korábbi kormányzati tervekkel, a vírus egy új variánsának felbukkanása miatt Londont és környékét is a legszigorúbb járványügyi kategóriába sorolják a karácsony idejére, azaz csak nagyon indokolt esetekben lehet elutazni onnan.

A karácsonyi családi látogatás azonban nem tartozik elvileg e indokolt esetek közé, szombat estére mégis hatalmas tömegek alakultak ki a pályaudvarokon, online pillanatok alatt elkapkodták az összes jegyet szinte minden járatra.

Az egészségügyi miniszter, Matt Hancock közben megerősítette, hogy a rendőrség az autóforgalomra is figyelni fog, és a 4-es járványügyi kategóriába sorolt területet elhagyni próbáló családokat visszafordítják majd.

London polgármestere, Sadiq Khan szerint a londoni állomásokon tapasztalt jelenetek egyenes következményei voltak annak, ahogy a kormány kaotikusan jelentette be az új szabályokat, ugyanakkor arra kérte a londoniakat, hogy tartsák be az új szabályokat. (Guardian)