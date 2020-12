Bolsonaro rákérdezett: mi van, ha az emberek krokodillá változnak a vakcinától?

Ünnep 444 Körben

A korábban is sokszor vírusszkeptikus hangokat pendítő (majd megfertőződő) szélsőjobboldali brazil elnök, Jair Bolsonaro most a vakcinák iránti bizalmat próbálja meg épp aláásni. Az AFP beszámolója szerint többek között arról beszélt, hogy még azt sem lehet kizárni, hogy a vakcinák nem fogják-e krokodilokká változtatni az embereket.

A brazil elnök a héten közölte, hogy őt ugyan nem fogják beoltatni, majd arról beszélt, hogy a Pfizer világosan kiköti a szerződésekben, nem felelősek semmiféle mellékhatásért. „Ha krokodillá változol, az a te bajod” – mondta erről Bolsonaro.

Fotó: EVARISTO SA/AFP

A Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban már engedélyezett oltóanyagot hetek óta tesztelik Brazíliában, és várhatóan hamarosan engedélyt adhatnak tömeges oltásra. Bolsonaro mindenesetre nincs meggyőzve, szerinte ha a vakcinától valakinek szuperképességei lesznek, ha egy nőnek szakálla nő vagy ha egy férfi nőies hangon kezd majd el beszélni, akkor a gyógyszergyárak majd csak széttárják a kezüket.

Brazíliában vita van arról is, hogy kötelező legyen-e az oltás: az elnök szerint semmiképp, míg a Legfelsőbb Bíróság szerint igen, de nem lehet erőszakkal kényszeríteni az embereket, hogy beadattassák maguknak. Ez azt jelentené, hogy pénzbírságra lehetne ítélni, aki nem oltatja be magát, illetve ki lehetne tiltani bizonyos nyilvános helyekről, de nem lehet valakit lefogni, és beletolni az oltást az akarata ellenére.

Brazíliában hatalmas pusztítást végzett a vírus, 7,1 millió fertőzöttről és 185 ezer halottról tudni. Bolsonaro szerint vannak, aki szerint ő rossz példával jár elől, mivel nem akarja beoltatni magát, de szerinte ezt csak az idióták mondják, hiszen ő már egyszer elkapta a vírust, ezért rendelkezik antitestekkel, szóval miért is oltatná be magát (per pillanat arról még folynak amúgy viták, hogy mennyi idő után fertőződhet meg valaki újra, de az nem nagyon vitatott, hogy el lehet kétszer is kapni a vírust.)