Kilenc polgármester kiléphet a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, mert a fideszes elnök, Szita Károly kiállt az iparűzési adó csökkentése mellett

A 168 Óra számolt be arról, hogy belháború alakult ki a Megyei Jogú Városok Szövetségében, miután a szövetség fideszes elnöke, Szita Károly kaposvári polgármester (és egykori III/II-es ügynök, lásd a cikk alján) kiadott egy nyilatkozatot, amiben támogatóan beszélt arról, hogy a kormány éppen az iparűzési adó jelentős visszavágására készül, ami hatalmas károkat okozna az önkormányzatoknak.

Mint a lap írja, Pécs polgármestere, és egyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke, Péterffy Attila ki is írta Facebookra, hogy Szita a jövőben szakmai alapon képviselje a szövetséget, és tartózkodjon a szervezet egésze nevében tett, politikai alapú nyilatkozatoktól.

Péterffy elmondása szerint az iparűzési adó megfelezésének tervét az összes megyei jogú város vezetője értetlenül fogadta, még a fideszesek is.

„Szita Károly tehát az MJVSZ szakmai céllal létrejött, a nagyvárosok egységes képviseletére hivatott szövetsége nevében, az érintett polgármesterekkel folytatott egyeztetés nélkül, de az ő nevükben adott ki a kormány politikai céljaival egyetértő, az önkormányzatok kivéreztetését célzó döntést támogató nyilatkozatot.” – írja Pécs polgármestere, aki szerint Szita ezzel túllépett a hatáskörén.

Azt kérik Szitától, hogy szakmai szervezetként tekintsen az MJVSZ-re, és csak a tagokkal előzetesen egyeztetett közleményt adjon ki.

Péterffy kitért arra is, hogy a KKV szektor által fizetett helyi iparűzési adóbevételek 50%-os csökkentése olyan nehéz helyzetbe sodorja az önkormányzatok költségvetését, hogy az MJVSZ tagdíjára már nem lesz elég forrás, ezért kilenc város úgy döntött, hogy 2021-ben nem fizetik be a szervezet több millió forintos, éves tagdíját.

„Hangsúlyozzuk, a Megyei Jogú Városok Szövetségének szakmai küldetését továbbra is fontosnak tartjuk, azonban tagságunk jövőbeli megőrzését az MJVSZ elnökének ezutáni nyilatkozatai függvényében mérlegelni fogjuk” – zárul a közlemény, amit az alábbi polgármesterek írtak alá:

Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke

Botka László, Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármester

Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Csőzik László, Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere

Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere

Pintér Tamás, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

Szita Károlyról érdemes tudni, hogy a nevét 2005-ben kapcsolatba hozták egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki a 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt. Gulyás Gergely és Szájer József fideszes politikusok 2108-ban képtelenek voltak válaszolni arra, hogy kínosnak érzik-e, hogy egy pártban ülnek a III/II-es Szita Károllyal.