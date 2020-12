Török Gábor: a kormányváltásra nincs esély Gyurcsány Ferenc rehabilitációja nélkül

Ünnep 444 Körben

A Fidesznek nem jött be a járványkezelésnél az a kommunikáció, ami a migránsoknál vagy Brüsszelnél, az ellenzéki együttműködésben pedig hatalmas szerep jut Gyurcsány Ferencnek, vélekedik Török Gábor politológus, akivel a Népszava készített interjút.

Török Gábor szerint van miért aggódnia a Fidesznek a választások közeledtével, mert folyamatosan romlik a fogyasztói bizalmi index, ami jellemzően a kormány megítélésével együtt mozog. A kérdés csupán az lesz, hogy a választók a járványhelyzetnek tudják majd be a gazdasági visszaesést vagy a kormányt fogják hibáztatni. Az viszont már most látszik, hogy megbukott a kormány járvány-kommunikációja, például nem volt teljesen átgondolva az, hogy a halálozások számához kössék a védekezés sikerességét.

„A kormánypárt mindig akkor tudott jól kommunikálni, amikor magát az ügyet is jól kézben tudta tartani – legyen szó a rezsiről, Brüsszelről, a migránsokról. A vírus nem egy ilyen ellenfél, a korábbi technikák pedig láthatóan nem sikeresek” - mondta.



A politológus szerint a Szájer-ügy sem tett jó a pártnak, mert akkora nyilvánosságot kapott, hogy még a Fidesz-szavazókhoz is eljutott, de a kormány ebben az esetben jól kommunikálta le a krízis helyzetet. Viszont kérdésessé válik, hogy ezekután mennyire lesz hiteles a genderideológia támadása, ami ráadásul nagyon népszerű a konzervatív szavazók körében.

Török az ellenzéki együttműködésről is beszélt, amiben szerinte Gyurcsány Ferencnek és a Demokratikus Koalíciónak vezető politikai ereje van, amivel még a Momentum támogatottsága sem tudja felvenni a harcot.