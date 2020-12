A Fővárosi Törvényszék szerint nem lehet érvényteleníteni az SZFE hallgatóinak félévét

Ünnep 444 Körben

„Kimondta a bíróság: a tanulmányi félévet felfüggeszteni és semmisnek tekinteni nem lehet” - számolt be a Facebookon a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Hallgatói Önkormányzata.

Az SZFE HÖK november 9-én fordult bírósághoz, miután november 6-án az egyetem új vezetése megpróbálta felfüggeszteni a félévet és betiltani az oktatást.

Az egyetem új vezetése ugyanezt megpróbálta november végén is, addigra ugyanis a kormány megtámogatta őket egy kormányhatározattal, ami elvben lehetőséget adott nekik az oktatás felfüggesztésére, azonban a Fővárosi Törvényszék mostani döntése az SZFE HÖK szerint ezt is keresztülhúzza. A bíróság ugyanis azt mondta ki, hogy a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a hallgatóknak, és az ebből eredő jogsérelemért akkor sem lehetne kárpótolni őket, ha ezzel kapcsolatban külön perben mondaná ki az igazukat a bíróság. „Így (a bíróság) elrendelte számunkra az azonnali jogvédelmet, mely biztosítja a félév eredményes befejezését, addig is, míg a kuratórium elleni per folytatódik. A halasztó hatály elrendelésével az oktatás megtiltásáról és a szorgalmi időszak utolsó két hetében megtartott tanórák, valamint a jelenleg is zajló vizsgaidőszak során tett vizsgák figyelmen kívül hagyásáról szóló fenntartói intézkedésekhez a per jogerős befejezéséig joghatás nem kapcsolódik.”

Az SZFE hallgatói ősszel foglalták el az egyetemüket, tiltakozva a kormány által az intézményük fölé rendelt alapítvány vezetőinek személyével és intézkedéseikkel szemben.